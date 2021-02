Aktualisiert am

Aufregung in der Bundesliga : Köln-Spieler beleidigt eigene Fans vor dem Derby

Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Derby in Gladbach sorgt ein Video im Internet beim 1. FC Köln für mächtig Wirbel. Darin äußert sich ein Spieler abfällig über die eigenen Fans, als die ihr Team verabschiedeten.

Wenige Stunden vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) hat Fußball-Profi Dominick Drexler vom 1. FC Köln für eine Aussage in einem Video um Entschuldigung gebeten, das zuvor im Internet für Wirbel gesorgt hatte. In der Aufnahme ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung zu hören, wie sich Drexler abfällig über FC-Fans äußert und sie als „Spacken“ bezeichnet.

Er sei mit dem Verein aufgewachsen und selbst Fan, sagte der Mittelfeldspieler einer am Samstagnachmittag auf der Klub-Website veröffentlichten Mitteilung zufolge. „Dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich deshalb absolut verstehen.“ Er wolle sich bei den FC-Anhängern „aufrichtig und von Herzen entschuldigen“. Das besagte Video war bei der Abfahrt des Teams am Freitagabend zu dem Spiel in Mönchengladbach aus dem Mannschaftsbus heraus aufgenommen worden. FC-Fans hatten die Mannschaft mit einer Pyro-Aktion verabschiedet.

Der Beitrag auf der Klubhomepage enthielt auch ein Statement der FC-Profis. Darin hieß es unter anderem, dass die Unterstützung bei der Abfahrt „uns alle sehr gefreut“ hat. Viele der Spieler hätten deshalb Videos gemacht und sie an Freunde und Familie verschickt. „Das Statement von Drex, das unbemerkt mit verschickt wurde, war falsch“, hieß es. „Aber Fehler passieren – uns allen, auf dem Platz und neben dem Platz.“ Es gelte nun, als Team zusammenzustehen und den Vorfall intern „kritisch aufzuarbeiten“. Es solle zudem das persönliche Gespräch mit den Fans gesucht werden.

„Unfassbar“, schrieb der frühere FC-Stürmer Lukas Podolski bei Twitter. Wer die eigenen Fans beleidige, „der hat dieses Trikot nicht verdient“, hieß es in dem Tweet des Vereinsidols. Das Video hatte sich via Social Media schnell verbreitet, die Fans des FC reagierten mit scharfer Kritik und Unverständnis. Auch die Kölner Geschäftsführung erhielt schnell Kenntnis darüber. „Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, wurde Finanzchef Alexander Wehrle im „Express“ zitiert.