Torjäger wechselt zum BVB : Das steckt hinter dem Kölner Deal mit Modeste

Inmitten all der ambivalenten Empfindungen, die Steffen Baumgart am Sonntagabend erfüllten, war der Trainer des 1. FC Köln zumindest in einem Punkt vollkommen klar. „Mich kotzt es an, dass so etwas ausgerechnet am Spieltag rauskommt“, sagte er, nachdem wenige Stunden vor dem 3:1-Sieg über Schalke 04 im Internet mehrere Eilmeldungen zum bevorstehenden Wechsel von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund erschienen waren.

Die Mannschaft wurde überrumpelt, Baumgart strich seinen Torjäger, der morgens beim Anschwitzen noch dabei war, umgehend aus dem Kader und sagte später: „Wir kommen damit vier Stunden vor dem Spiel in eine schwierige Situation, und ich habe als Trainer die Arschkarte.“ Dass er mit Modeste einen wichtigen Spieler verliert, den 20-Tore-Helden der Vorsaison, schien Baumgart viel weniger zu ärgern als die Indiskretion, die seine Spieltagsplanung durcheinandergeworfen hatte.