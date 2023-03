Aktualisiert am

Der 1. FC Kaiserslautern lässt seine Fans von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Doch die Altlasten wiegen noch immer schwer. Die Finanzlage im Klub ist komplex.

Thomas Hengen weiß, was die Fans des 1. FC Kaiserslautern erwarten. „Die Zuschauer auf dem Betzenberg merken, ob der Spieler sein Herz auf dem Platz lässt oder ob er Alibiläufe macht“, sagt der Geschäftsführer des FCK. Der ehemalige Abwehrspieler gewann mit dem Klub 1996 den DFB-Pokal. „Kampf, Leidenschaft, Wille bis zum Ende“ – das seien die „Betze-Tugenden“.

Seit dem Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga 2022 unter Hengens Management erfährt der FCK, der eine aufreibende Talfahrt von der Bundesliga bis in die dritte Liga hinter sich hat, unverhofft eine neue Blüte. Schon an diesem Freitag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga und bei Sky) beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen könnten die Lauterer mit einem Sieg ihr Saisonziel, die 40 Punkte für den Klassenverbleib, erreichen.