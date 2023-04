Der 1. FC Heidenheim ist zur Zweitliga-Größe gewachsen und setzt zum Sprung in die Bundesliga an. Die Wurzeln des Erfolges reichen viele Jahre zurück. Was steckt dahinter?

Ob es in Ordnung sei, dass er seinen Hund mit zum Interview gebracht habe, fragt Holger Sanwald gleich nach der Begrüßung. Er vermittelt dabei den Eindruck, als begleite ihn sein Hund häufiger, „und außerdem hat das auch immer etwas Beruhigendes auf mich“.

Viele Gründe zur Beunruhigung hat Holger Sanwald derzeit eigentlich nicht. Der Verein, bei dem er als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung innehat, steht auf Tabellenplatz zwei der zweiten Fußball-Bundesliga. Von seinem treuem Begleiter ist in den anschließenden gut eineinhalb Stunden kaum etwas zu sehen oder hören, während Sanwald selbstbewusst erzählt, wie das so war, ist und werden soll mit dem 1. FC Heidenheim, dem Fußballklub von der schwäbischen Ostalb, der sich durch beständige Arbeit und Entwicklung in den vergangenen Jahren immer stärker im oberen Drittel der zweiten Liga eta­bliert hat – und in dieser Saison so dicht dran ist am Aufstieg in die Bundesliga wie noch nie zuvor.