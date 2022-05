1:2 in Bochum: Ein Last-Minute-Eigentor bringt Arminia in Not

1:2 in Bochum

Ein Last-Minute-Eigentor bringt Arminia in Not

Von

Bochum ist gerettet, Bielefeld schwebt in höchster Gefahr. So war es vor und so ist es nach dem Duell beider Klubs am Freitagabend. Schon am Sonntag könnte die Arminia absteigen.