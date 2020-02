Vertrag für fünf Jahre : Borussia Dortmund künftig mit zwei Trikotsponsoren

Aktualisiert am

Erling Haaland wirbt in Zukunft nicht nur für Evonik auf dem Trikot. Bild: EPA

Bisher warb der Chemiekonzern Evonik auf den Shirts des BVB. Das bleibt auch so – aber nur noch in bestimmten Spielen. In der Bundesliga präsentiert die Borussia bald einen anderen Partner.