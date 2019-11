1:0 gegen Hertha : Union ist Berliner Stadtmeister

In der 90. Minute ging das Derby sportlich erst richtig los. Eineinhalb Stunden hatte es in einem schwachen Spiel nicht nach einem Tor und einem Sieger im ersten Bundesligaduell zwischen Union Berlin und Hertha BSC ausgesehen.

Bis dahin hatten vor allem die Zuschauer dieses Hauptstadtduell geprägt, die mit dem Abbrennen und Abschießen von Pyrotechnik auf das Spielfeld zweimal eine Unterbrechung des Spiels in der zweiten Halbzeit provoziert hatten. Ein Abbruch drohte, nachdem Schiedsrichter Aytekin die beiden Mannschaften zwischenzeitlich für rund fünf Minuten in die Kabine beordert hatte. „Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ich bin froh, dass wenigstens auf dem Platz niemand verletzt worden ist“, sagte Aytekin nach dem Spiel. Nach Absprache mit der Polizei hatte er entschieden, die Partie nicht abzubrechen. Die Sicherheit der Zuschauer im Stadion habe dafür den Ausschlag gegeben.

Aber dann, nach einer Attacke in der 88. Minute von Boyata im Hertha-Strafraum gegen Gentner, rückte wieder der Fußball in den Fokus. Der Unparteiische entschied auf den ersten Blick und dann auch nach Kontrolle am Bildschirm auf Elfmeter für Union. Diese Chance ließ sich Polter in der 90. Minute mit einem Schuss knallhart unter die Latte nicht entgehen.

Mit diesem Sieg nach zehnminütiger Nachspielzeit durften sich der Aufsteiger als erster Berliner Stadtmeister in Bundesligazeiten fühlen. Aber auch nach dem Schlusspfiff legten sich mit dem weiteren Abschießen von Leuchtraketen aus dem Hertha-Block auf das Spielfeld und auf die Tribüne ein Schatten über diesen Berliner Fußballabend, den Union dann mit etwas Verzögerung mit seinen Fans und einer Ehrenrunde doch noch im Stadion feierte. Rein sportlich hat der Aufsteiger nach dem 1:0-Sieg als Tabellendreizehnter bis auf einen Punkt zur Hertha als Tabellenelfter aufgeschlossen.

Das Derby hatte stimmungsvoll begonnen. Die Fans von Union waren angesichts ihres ersten Berliner Bundesligaderbys auf einer das halbe Stadion umfassende Choreographie bis in die Antike zurückgegangen, sie wähnten sich damit auf dem Fußballolymp. Die rund 2400 Hertha-Fans unter den 22.000 Zuschauer hatten ihren Block vollständig in ihren Vereinsfarben getaucht, der obere Teil der Anhänger trug blau, der untere weiß.

Auf dem Rasen war dann von einem außergewöhnlichen Fußballspiel, dass es für die Anhänger beider Klubs in jeder Minute war, nicht viel zu spüren. Die erste Halbzeit war vor allem ein kontrolliert geführtes, mittelmäßiges Bundesligaspiel. Das Tempo war nicht besonders hoch. Beide Mannschaften versuchten vor allem Fehler im Aufbau zu vermeiden, um sich Defensiv keine Blöße zu geben.

Union dominierte in den ersten zwanzig Minuten, wobei die Hertha den Aufsteiger mit einer defensiven, stabilen Grundausrichtung bis dreißig, vierzig Meter in die eigene Hälfte gewähren ließ. Die erste Chance der Köpenicker war auch gleich ihre beste, da hatte die Hertha noch kurz die Übersicht vermissen lassen. Nach einer Flanke von der rechten Seite, köpfte Lenz den Ball klug gegen die Laufrichtung von Torwart Jarstein, doch der Ball prallte gegen die Innenseite des Pfostens.

Nach knapp einer Viertelstunde kam die Hertha zu ihrem ersten Angriff, auch der sollte zu ihrer besten Chance in der ersten Halbzeit werden. Nach einer schönen Flanke von Dilrosun von der linken Seite kam Lukebakio aus rund zehn Meter freistehend zum Kopfball, doch dem fehlte Druck und Präzision.

Bis zur Halbzeit war von schönen Spielzügen, hohem Tempo und gefährlichen Torszenen nicht viel zu sehen. Die Hertha bot Union in ihrer defensiven Haltung kaum Lücken, wagte sich aber kaum einmal druckvoll in die gegnerische Hälfte. Und folglich blieb das Derby bis zur torlos und sportlich trostlos.

In der zweiten Halbzeit brannten beide Klubs ein Feuerwerk ab. Aber das galt auch wieder nur für die Anhänger, die mit Pyrotechnik das Stadion in Nebel tauchten – aus dem Hertha-Block flogen dazu Leuchtfeuer auf den Rasen, so dass Schiedsrichter Aytekin das Spiel für einige Minuten unterbrach.

Als sich die Lage gerade zu beruhigen schien, und das Spiel weiterlief, flog weitere Raketen aus dem Hertha-Block auf das Spielfeld. Eine landete in unmittelbarer Nähe der Auswechselbank. Aytekin schickte die Mannschaften daraufhin für rund fünf Minuten in die Kabine und sprach mit beiden Trainern. Der Stadionsprecher warnte nach dem Ende der zweiten Unterbrechung vor einem drohenden Spielabbruch, falls sich solche Szenen wiederholen sollten an diesem Abend.

Die Rauchschwaden verzogen sich, die Anhänger beruhigten sich – ein aufregendes, hitziges Fußballspiel entwickelte sich aber weiterhin nicht in diesem Berliner Stadtderby der begrenzten Möglichkeiten. In der 66. Minute deutete ein Freistoß für die Hertha aus rund 20 Metern so etwas wie Torgefahr an, aber auch Ibisevics Versuch, der über das Tor ging, blieb harmlos. In der Schlussphase erzeugte die Hertha mitunter etwas Druck, allerdings ohne mit dem letzten Risiko die Entscheidung erzwingen zu wollen.

Das torlose Ende dieses bisher einmaligen Bundesligaderbys schien damit nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch in der 88. Minute, als kaum jemand im Stadion noch mit einem Treffer rechnete, entschied Schiedsrichter Aytekin nach einer Attacke gegen Gentner auf Elfmeter für Union. Er schaute sich nach einem Hinweis aus Köln die Szene noch einmal an. Er blieb bei seiner Entscheidung. Den Elfmeter nutzte Polter in der 90. Minute zum umjubelten 1:0 für den Aufsteiger. Die „Alte Försterei“ bebte – und es folgte eine rekordverdächtige zehnminütige Nachspielzeit, in der Union seinen kostbaren Vorsprung verteidigte.