0:2 gegen Berlin : Union lässt Gladbachs Vorsprung schmelzen

Nur selten ist Union Berlins Stürmer Anthony Ujah während seiner Karriere so unbedrängt an den Ball gekommen wie in der 15. Minute im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Von der linken Seite hatte Marcus Ingvartsen geflankt, Ujah stieg hoch, sein Kopfball landete zum 1:0 im Tor. In der Nachspielzeit gelang Sebastian Andersson nach einem Konter noch das 2:0. Aufsteiger Union gelang damit nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund daheim gegen Gladbach eine weitere Überraschung.

Ungewöhnlich war das Spiel vor allem deshalb, weil sich viele der 22.000 Zuschauer wohl einen anderen Plot vorgestellt hatten. Schließlich war Mönchengladbach als Tabellenführer der Bundesliga ins Stadion An die Alte Försterei gereist, sieben der vergangenen acht Spiele hatte die Borussia gewonnen. Wie eine Spitzenmannschaft spielte Gladbach dann nur in der ersten Viertelstunde, die Druckphase gipfelte in einem Pfostenschuss von Patrick Herrmann (12.). Kurz darauf traf Ujah und um den Gladbacher Spielfluss war es geschehen.

Alles, was die Mannschaft von Trainer Marco Rose in den vergangenen Wochen ausgemacht hatte, konsequent nach vorne verteidigen, zielgerichtetes Umschalten und Cleverness vor dem gegnerischen Tor, war an diesem Nachmittag nicht zu sehen. Union wirkte deutlich präsenter in den Zweikämpfen und teilte die Räume geschickter auf. Im Mittelfeld hatten Felix Kroos und Christian Gentner die Deutungshoheit, der Gladbacher Dennis Zakaria, zuletzt hochgelobt, fiel vor allem dadurch auf, dass er nicht auffiel.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Ballbesitz häufte Mönchengladbach an, aber das kam den gut gestaffelten Berlinern nur entgegen. Geschickt verteidigten sie im Verbund, Gladbach fand aus dem Spiel heraus kaum Lösungen. Der Auftritt ihrer Mannschaft frustrierte einige Gladbacher Fans so sehr, dass sie kurz vor Schluss über die Absperrung kletterten. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Spiel aber fortgesetzt werden.

