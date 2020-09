Münchner Personalpuzzle : Wie wird das Bayern-Leben ohne Thiago?

Neulich verbreitete der spanische Fußballverband im Internet ein Video. Es fängt damit an, dass Thiago Alcántara einen Ball, der ins Bild fliegt, mit der Brust abbremst, mit dem Oberschenkel vor sich hält, mit dem linken und dem rechten Fuß in der Luft jongliert und ihn dann zurückschießt, 30 bis 40 Meter weit, wo Rodri, sein Mitspieler, ihn annimmt. So geht das hin und her, mehr als eine Minute, den Boden berührt der Ball nie. Einmal, das sieht besonders hübsch aus, federt Thiago den Ball mit der Hacke ab. Und obwohl das Video nur beim Training der spanischen Nationalmannschaft aufgenommen worden ist, zeigt es, was Thiago in der Weltklasse des Fußballs besonders macht: Er ist einer, der den Ball mit den Füßen fängt.

An solche akrobatischen Kunststückchen hatte man sich an der Säbener Straße in München, wo der FC Bayern zu Hause ist, schon gewöhnt. Mit 22 Jahren kam Thiago dorthin. Mit 29 Jahren ist er auf einmal aber weg. Aus München schauen sie nun neidisch nach Liverpool, wo Thiago in seinem ersten Spiel für den englischen Meister nur 45 Minuten spielte, aber den Ball unglaublich oft mit dem Fuß gefangen hat: 89 Ballkontakte, dazu 75 Pässe – mehr als jeder Profi des FC Chelsea in dem Duell in 90 Minuten schaffte. Und obwohl der Trainer Hansi Flick in München eine Mannschaft geformt hat, die am Donnerstagabend gegen Sevilla auch den Supercup der Uefa gewonnen hat und auch an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z-Liveticker der Bundesliga und bei Sky) in Hoffenheim der große Favorit ist, ist eine Frage noch nicht geklärt: Wie wird das Leben ohne Thiago?