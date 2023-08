Robin Gosens wird künftig beim 1. FC Union Berlin spielen. Damit haben die Berliner erstmals einen deutschen Nationalspieler in ihren Reihen. Auch für Gosens geht mit dem Wechsel ein „Traum“ in Erfüllung.

Union Berlin ist auf dem Transfermarkt ein Coup gelungen. Die Eisernen verpflichten Nationalspieler Robin Gosens.

Bislang verzichtete Hansi Flick auf Profis von Union Berlin, künftig kommt der Bundestrainer wohl nicht mehr an den Eisernen vorbei: Die Berliner haben Robin Gosens verpflichtet und damit erstmals einen deutschen Nationalspieler in ihren Reihen. Vier Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga rüstet Union für seine Premiere in der Champions League mit einem Coup auf.

Gosens, der mit der Nummer 6 auflaufen wird, ist die Königsklasse anders als seinem neuen Klub bestens bekannt: Der 29-Jährige kommt vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand und soll einen Vertrag bis 2028 unterschrieben haben. Union, das keine Details veröffentlichte, stößt mit dem Transfer in eine neue Dimension vor. Der Linksaußen Gosens steigt mit einer kolportierten Ablösesumme von 13 Millionen Euro zum Rekordzugang auf.

Der Traum von der Bundesliga

„Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen“, sagte Gosens. Er freue sich „auf die neue Herausforderung und eine außergewöhnliche und spannende Saison“.

Der nächste Kracher-Transfer könnte bald folgen: Italienischen Medienberichten zufolge bemühen sich die Berliner auch um eine Verpflichtung des italienischen Europameisters Leonardo Bonucci (36). Laut Gazzetta dello Sport hat Union zwei Millionen Euro für den Routinier geboten, der bei Juventus Turin aussortiert wurde. Auch an Stürmer Kevin Volland (AS Monaco) soll Interesse bestehen.

Durchbruch bei Atalanta Bergamo

In Italien kennt sich auch der in Emmerich geborene Gosens aus, er spielte erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Für Deutschland bringt er es auf 16 Länderspiele und zwei Treffer.

Bei Union will sich Gosens auch für die Heim-EM im kommenden Jahr empfehlen. Bei den vergangenen DFB-Niederlagen gegen Polen und Kolumbien Mitte Juni stand er auf dem Platz, weitere Nominierungen sind zu erwarten.

Das dürfte auch Oliver Ruhnert gefallen. Der Kader-Planer der Berliner hatte zuletzt wiederholt die fehlende Berücksichtigung seiner Spieler in den DFB-Mannschaften bemängelt. „Es scheint mir, dass Union keine Lobby beim DFB hat“, sagte Ruhnert.

Wenige Wochen später legte der 51-Jährige nach und hinterfragte das Leistungsprinzip unter Flick und dessen Trainerteam. Insbesondere die Nicht-Berücksichtigung der Leistungsträger Rani Khedira und Robin Knoche wurmte Ruhnert. Flick wehrte sich mit deutlichen Worten gegen die Kritik.

Die Wogen könnten sich in Zukunft glätten. Gosens spielt in Flicks Planung eine feste Rolle, auch Khedira und Knoche können sich in der Champions League auf der größten Bühne empfehlen. Die Berliner sind nach dem vierten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison erstmals in der Königsklasse vertreten. Die Euphorie in Köpenick ist riesig, alle 40.000 Dauerkarten für die drei Champions-League-Heimspiele im Olympiastadion waren innerhalb eines Tages ausverkauft.