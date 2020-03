Wegen Coronavirus : DFL-Präsidium empfiehlt Bundesliga-Pause bis 30. April

Knapp zwei Wochen nach dem ersten und bisher letzten Geisterspiel im deutschen Fußball, dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, ist der Profifußball dabei, seinen Weg aus der Krise zu finden. Während an eine Fortsetzung des Ligabetriebs derzeit nicht zu denken ist, zeichnen sich zwei Tendenzen ab, wie die Bundesligen den finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen will: durch sparen und spenden.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Zum einen setzt sich bei zahlreichen Profiklubs die Erkenntnis durch, dass als erste Maßnahme, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzufedern, Gehaltsverzichte der Topverdiener unumgänglich sind. Das ist die bisher am stärksten nach innen, auf die Existenzsicherung der Klubs und ihrer anderen Angestellten zielende Maßnahme. Nach außen wird wiederum seit Tagen im Profifußball immer stärker die Bereitschaft erkennbar, durch Spenden auch gesellschaftliches Engagement zu beweisen.

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Dienstag wiederum wie erwartet empfohlen, den Spielbetrieb vorläufig bis mindestens zum 30. April auszusetzen. An Spielplänen bis zum 30. Juni werde gearbeitet. Zudem wird die Ausschreibung der Medienrechte um einen Monat auf Juni verschoben. Einen grundsätzlich anderen Weg im Fußball-Business einzuschlagen ist für die überwältigende Mehrheit der 36 Profiklubs keine Option. Bisher sieht nur der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, in der Krise auch eine Chance auf eine grundlegende Veränderung des Fußballsystems. „Wir müssen das bisherige System im Profifußball hinterfragen, weil es einem neuen System des solidarischen Miteinanders wird weichen müssen.“ Es gehe um das, was der FC St. Pauli seit Jahren propagiere: „Solidarität, einen integren Wettbewerb und die Gleichverteilung von Einnahmeströmen für diese Liga“, sagte Göttlich im „Hamburger Abendblatt“.

Dies Haltung sei die Überlebenschance für die Liga, „nur so kann sich der Fußball gesundschrumpfen“. Unterstützung für seine Position erhält Göttlich durch den früheren Bundesligaprofi Ewald Lienen, dem langjährigen Trainer und Sportdirektor von St. Pauli. Dass ein Staat wie Qatar den Klub Paris St-Germain übernommen habe, so Lienen, habe erst dazu geführt, dass Ablösesummen von 100 Millionen Euro als „normal“ empfunden würden. „Über lange Jahre hast du Manchester City und Paris nicht gesehen. Plötzlich haben sie Geld ohne Ende und setzen Maßstäbe, die alle anderen in die Krise bringen. Die Maßstäbe werden nicht von den kleineren Vereinen gesetzt, sondern von den Vereinen, die große Gehälter bezahlen. Die Kleinen müssen aber mithalten“, sagte Lienen gegenüber dem „Kicker“. Diese Entwicklung habe im gesamten Fußball zu einer Kostenexplosion geführt. „Die Ausgaben vervielfältigen sich bis zum Geht-nicht-mehr, auch bei den TV-Gesellschaften, die plötzlich noch mehr Geld ausgeben müssen, was sie teilweise gar nicht generieren können. Wie viel Geld sollen die Konsumenten denn noch bezahlen, damit wir den Fußball finanzieren? Warum lassen wir so etwas zu?“

20 Prozent Gehaltsverzicht

Die Topklubs der Liga begegnen der Krise dagegen vor allem mit ersten Schritten bei der Kostenreduzierung. Nachdem sich Mönchengladbach in der vergangenen Woche als erster Profiklub mit seinen Spielern zu diesem Schritt entschlossen hatte, haben sich nun auch die Branchenführer FC Bayern München und Borussia Dortmund auf entsprechende Regelungen mit ihren hochdotierten Spielern geeignet – weitere Klubs mit wirtschaftlich geringeren Möglichkeiten schlagen ebenfalls diesen Weg ein. Beim FC Bayern sind Spieler, Vorstand und Aufsichtsrat laut Medienberichten übereingekommen, auf 20 Prozent ihrer Bezüge zu verzichten.

Der deutsche Rekordmeister verfügt bei 750 Millionen Umsatz über den größten Etat in der Bundesliga, wobei rund 335 Millionen für Personalkosten aufgewendet werden, bei insgesamt rund 1000 Angestellten. Der mit Abstand größte Anteil an den Personalkosten geht in den Spielerkader. Borussia Dortmund hat sich mit seinen Profis auf einen Stufenplan geeinigt. Demnach verzichten die Profis, wenn nicht gespielt wird, auf 20 Prozent ihres Gehalts. Wenn es auf dem Weg zu einer Normalisierung des Spielbetriebs mit Geisterspielen kommt, verzichten die Spieler auf 10 Prozent.

Die Bayern-Profis Kimmich und Goretzka hatten unterdessen in den vergangenen Tagen mit ihrer Initiative „We kick Corona“ eine Million Euro als Startkapital gespendet und stießen auf große Resonanz. Zahlreiche Fußballprofis schlossen sich der Aktion ebenso an wie Privatpersonen außerhalb des Fußballs. Insgesamt sind schon mehrere Millionen Euro zusammengekommen. Die TSG Hoffenheim wiederum hatte einen Solidarfonds für die Region aufgelegt.