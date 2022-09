Fußball hat ausgespielt : Wie die Träume der Bundesliga-Klubs in China platzten

Es herrschte Goldgräberstimmung. Mitte des vergangenen Jahrzehnts entdeckten die deutschen Bundesligavereine ein vom internationalen Fußball scheinbar unerschlossenes Land: China. Millionen potentieller Fans versprachen eine lukrative neue Einnahmequelle. So zumindest malten es sich die Verantwortlichen aus. Uli Hoeneß, seinerzeit Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern München, gewährte 2017 bei einem „Business-Lunch“ in Liechtenstein Einblick in seine Vision für den chinesischen Fußball.

In dem Vortrag sagte er: „Irgendwann wird ein Chinese beim FC Bayern spielen. Und wenn dieser Chinese bei uns spielt, wird der eine irre Nachfrage erzielen. Wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um zwei Uhr spielen, damit in Schanghai oder Peking in Primetime live übertragen werden kann, dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je einen Euro, dann können Sie sich vorstellen, wo es hingeht, wenn alle gleichzeitig klicken.“