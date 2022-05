Eintracht in Champions League : Die Frauen machen es vor!

„Europacup, Europacup in diesem Jahr“ schallte es von der Haupttribüne, „Eintracht Frauen International“ war auf einem Banner auf der Gegengerade zu lesen, vor der die Eintracht-Spielerinnen Laura Freigang, Lara Prasnikar und Barbara Dunst freudetrunken hüpften. Einige Meter weiter lagen sich alle in den Armen, Spielerinnen und Trainerteam. Aus dem feiernden Pulk an Fans, die nicht aufhörten „Oh Eintracht Frankfurt“ zu singen, stäubte rotes Konfetti auf. „Ich bin sprachlos“, sagte Kapitänin Tanja Pawollek über die Stadionlautsprecher. „Ihr habt uns unglaublich gepusht. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft“, dankte sie den Fans.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Zuvor hatten die Fußballspielerinnen von Eintracht Frankfurt ihr letztes Saisonspiel gegen Werder Bremen 4:0 gewonnen und ihr Traumziel erreicht. In der kommenden Saison spielen sie in der Champions League gegen die Besten Europas. Sieben Saisons hat das Frankfurter Publikum darauf gewartet. Als der Verein letztmals in der Königinnenklasse antrat, hieß er noch 1. FFC Frankfurt.

Um die Champions League zu erreichen, mussten die Frankfurterinnen auf der Zielgeraden der Saison Turbine Potsdam vom dritten Rang verdrängen. Beide Mannschaften waren mit 43 Punkten in den letzten Spieltag gegangen, die um neun Treffer schlechtere Tordifferenz sprach jedoch gegen die Eintracht. Weil die Frankfurterinnen aber gegen Werder gewannen und Turbine Potsdam zeitgleich beim Meisterschaftszweiten Bayern München mit 0:5 unterging, geht die Eintracht in der kommenden Saison auf Europa-Tournee.

Eintracht dominant

Die Eintracht-Verantwortlichen hatten gehofft, dass es zum Abschluss der Saison einen Zuschauerrekord geben würde. Und den bekamen sie. 4520 Zuschauer waren an diesem Frühsommertag im Stadion am Brentanobad. Auch der Trainer der Männer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche waren gekommen, um die Adlerträgerinnen zu unterstützen.

Sie sahen, wie das Spiel vom Anpfiff weg vor allem in Richtung des Werder-Tors lief. Die Bremerinnen bemühten sich, die Abstände zueinander möglichst gering zu halten, und den Frankfurterinnen im Mittelfeld schnell die Freude an kurzen Pässen zu nehmen. Die Frankfurter Antwort: viele lange Bälle über die Bremer Abwehr, dahin, wo sich Räume boten. Erstmals ging das in der elften Spielminute auf, als Lara Prasnikar den Ball zu Nicole Anyomi durchsteckte. Die deutsche Nationalspielerin hatte sehr viel Zeit, sich zu sortieren, und schob den Ball überlegt aus knapp elf Metern zum 1:0 ins Tor.

Sjoeke Nüsken hätte anschließend mehrfach auf 2:0 erhöhen können. Auch sie wurde von Lara Prasnikar mit feinen Pässen bedient, scheiterte aber zweimal aus kurzer Distanz an Werders Torhüterin Anneke Borbe. Zudem bugsierte Nüsken zwei Eckbälle mit dem Kopf über und neben das Tor. Dass sich die fehlende Treffsicherheit der Mittelfeldspielerin nicht rächte, war Merle Frohms zu danken. In ihrem letzten Spiel im Eintracht-Trikot (nach zwei Jahren am Main kehrt sie nach Wolfsburg zurück) hatte die Torhüterin wenig zu tun. Wenn sie gefordert wurde, parierte sie sicher.

Nach einer knappen Stunde konnten sich dann alle sicher sein, dass sich der Champions-League-Traum erfüllen würde. Zunächst traf Laura Freigang in der 58. Spielminute mit einem kräftigen Spannstoß ins untere linke Toreck zum 2:0. Sechs Minuten später brach Sjoeke Nüsken ihren persönlichen Bann. Einen mustergültigen Frankfurter Konter schob sie in das verwaiste Werder-Tor. Den Schlusspunkt setzte Laura Freigang in der 87. Minute mit ihrem zwölften Saisontor. Sie beendete die Saison damit als Frankfurter Toptorschützin.

Mehr zum Thema 1/

Nun stehen dem Team tolle Tage bevor. Am Mittwoch werden sie auch in Sevilla sein, wenn die Männer gegen die Glasgow Rangers um den Europa-League-Titel spielen. In der kommenden Saison könnten dann zwei Eintracht-Teams in der Champions League an den Start gehen.