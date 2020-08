Neustart in der Pandemie : Das riskante Spiel in Brasiliens Fußball-Liga

In Brasilien tobt die Pandemie. Die erste Fußball-Liga wagt trotzdem den Start in die neue Saison – weil sie muss. Für Präsident Bolsonaro ist das ein politischer Sieg. Doch das sieht längst nicht jeder so.

Just an dem Wochenende, an dem das Land das 100 000. Covid-19-Todesopfer zählte, fiel der Startschuss für Brasiliens Serie A. Natürlich, wie in fast allen anderen Ligen der Welt, ohne Zuschauer, aber dafür mit einem tiefen Riss in der Fangemeinde. So tief, wie ihn derzeit die polarisierte brasilianische Gesellschaft erlebt. Laut einer Umfrage des Online-Portals „Poder 360“ halten 46 Prozent der befragten Brasilianer den Start der Liga für verfrüht, 45 Prozent dagegen begrüßen den Start. Der Rest hatte keine Meinung dazu.

Wenig später wurden die Zweifler bestätigt: Die Partie zwischen Goiás und São Paulo fiel aus, nachdem der obligatorische Corona-Test bei Goiás zehn Infizierte ergeben hatte. Darunter sollen sich acht Stammspieler befunden haben. Zuvor hatte Goiás über Probleme mit dem ersten Test berichtet, am Tag vor der Partie kam dann die Nachricht über die Masseninfektion im Team. Da waren die 26 Spieler bereits im Mannschaftshotel zusammen, zwei pro Zimmer. Dem brasilianischen Verband CBF blieb nichts anderes übrig, als die Begegnung abzusagen. Wann sie wiederholt wird und wann Goiás wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, ist völlig offen. Es ist eine Blamage für den Klub.