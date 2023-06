Aktualisiert am

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat eine herbe Testspielpleite gegen Senegal erlitten. Die Südamerikaner verloren am Dienstag im Estádio Josá Alvalade in Lissabon 2:4 (1:1). Maßgeblichen Anteil am prestigeträchtigen Sieg des Afrikameisters gegen die Brasilianer hatte Bayern-Profi Sadio Mané.

Der 31-Jährige traf in der 55. Minute zum 3:1 und erzielte in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand. Brasilien war zuvor durch Lucas Paqueta (11.) früh in Führung gegangen. Habib Diallo (22.) glich vor der Pause aus, ehe Marquinhos (52.) nach dem Seitenwechsel ins eigene Tor traf. Der PSG-Profi traf sechs Minuten später auch noch ins Tor der Senegalesen, es reichte aber nicht.

Durch die Pleite verpasste Brasilien den zweiten Sieg nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Qatar, bei der die Seleção im Viertelfinale an Kroatien gescheitert war. Schon im März war Brasilien dem WM-Vierten Marokko 1:2 unterlegen, ehe die Mannschaft am vergangenen Samstag gegen Guinea 4:1 gewann.

Die Brasilianer werden derzeit von Interimstrainer Ramon Menezes bereut. Carlo Ancelotti von Real Madrid gilt weiter als Wunschkandidat auf die Nachfolge des zurückgetretenen Chefcoach Tite.