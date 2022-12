Trauer um eine Fußballlegende : So sehr leidet Brasilien unter dem Tod von Pelé

Und plötzlich ist „O Rei“ auch „Der König“ von Instagram und Twitter. Als am Donnerstagnachmittag die Nachricht vom Tod des Jahrhundertfußballspielers Pelé per Eilmeldung ihren Weg über die Bildschirme der Smartphones in das nationale Bewusstsein Brasiliens gefunden hatte, begannen auch die Generationen, die Edson Arantes do Nascimento, wie er mit eigentlichem Namen hieß, nie hatten spielen sehen, den Wert des dreimaligen Weltmeisters nachzuempfinden.

In Windeseile verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken Bilder von Pelé, die ihn als König eines Landes zeigten, dessen Image er maßgeblich mitgeprägt hat. Versehen mit den Untertiteln: Ihre Majestät oder eben „Der König“. Neben den aktuellen Trikots von Neymar und Vinicius Junior fanden bei den Straßenverkäufern zuletzt auch wieder die gelben Hemden von Pelé ihre Käufer. Die vier Buchstaben auf dem Rücken machen stolz.