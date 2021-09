Brasilien gegen Argentinien : Gesundheitsbehörde sorgt für Chaos bei Fußball-Klassiker

Skurrile Szenen in São Paulo: Die Partie wird unterbrochen, weil Brasiliens Gesundheitsbehörde und die Polizei drei argentinische Spieler vom Platz holen wollen, um sie in Quarantäne zu schicken.

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist am Sonntag unterbrochen worden. Kurz vor Anpfiff hatte die brasilianische Gesundheitsbehörde eine Quarantäne für vier argentinische Spieler aus der Premier League angeordnet. Drei von ihnen standen aber bei Anpfiff doch auf dem Feld. Nach knapp zehn Minuten Spielzeit wurde das Spiel dann allerdings unterbrochen, offenbar hatten Offizielle der Gesundheitsbehörden sowie Polizisten veranlasst, dass die argentinische Mannschaft um Lionel Messi komplett in den Kabinen verschwunden ist. Unklar ist nun, ob und wie es weitergeht.

Die brasilianische Gesundheitsbehörde (Anvisa) ordnete am Sonntag vor dem Klassiker zwischen den südamerikanischen Fußball-Großmächten in São Paulo für Emiliano Martínez und Emiliano Buendía von Aston Villa sowie Giovanni Lo Celso und Cristian Romero (beide Tottenham Hotspur) Quarantäne an. Allerdings standen Martinez, Romero und Lo Celso dann doch Startelf. Nur Buendia fehlte im Aufgebot.

„Die Anvisa hält die Situation für ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko und hat daher den örtlichen Gesundheitsbehörden geraten, die sofortige Quarantäne der Spieler zu verhängen, denen die Teilnahme an jeglichen Aktivitäten untersagt ist“, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Zudem sollten die Spieler nicht weiter auf brasilianischem Gebiet bleiben dürfen.

Messi und Neymar verhandeln

„Es musste soweit kommen, weil die argentinische Delegation von Beginn an die Vorgaben der Anvisa nicht befolgt hatte“, sagte Antonio Barra Torres aus dem Vorstand der Gesundheitsbehörde und erklärte weiter: „Die vier Spieler werden jetzt aus Brasilien abgeschoben und wegen einer Reihe von Verstößen gegen sanitäre Regeln mit Geldstrafen belegt.“ Die Superstars Neymar und Messi auf dem Rasen und Vertreter beider Nationalverbände hinter den Kulissen versuchten die Behörden umzustimmen, um eine Fortsetzung der Partie zu gewährleisten. Vertreter der argentinischen Botschaft machten sich ebenfalls auf den Weg ins Stadion.

Martínez, Buendía, Lo Celso und Romero waren mit der argentinischen Nationalmannschaft aus Caracas nach Brasilien gekommen. Bei der Einreise gaben die England-Profis laut der Anvisa nicht an, dass sie in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, Nordirland, Südafrika oder Indien gewesen sind. Ausländische Reisende, die in diesem Zeitraum dort waren, dürfen wegen der Corona-Einschränkungen nicht nach Brasilien einreisen.