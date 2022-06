Großes BVB-Talent : Moukoko „ein bisschen wie Haaland“

Youssoufa Moukoko zeigt in der U-21-Nationalmannschaft seine Klasse – und bekommt Lob von allen Seiten. In der kommenden Saison will der Stürmer bei Borussia Dortmund neu angreifen.

Youssoufa Moukoko verschenkte sein Trikot an einen kleinen polnischen Fan, dann freute sich der Torjäger der deutschen U21 gut gelaunt auf ein paar freie Tage. „Ich lache die ganze Zeit, weil es sich so gut anfühlt. Ich bin froh, Tore zu schießen. Dafür sind Stürmer da“, sagte das 17 Jahre alte Ausnahmetalent von Borussia Dortmund nach seiner nächsten Tor-Show im DFB-Dress, die schon jetzt Hoffnungen für die EM 2023 weckt.

Beim 2:1-Erfolg in Polen zum Abschluss der EM-Qualifikation erzielte Moukoko beide Treffer der DFB-Auswahl, insgesamt sind es nun sechs Tore in nur vier Spielen für die U21. Eine Quote, die Rene Adler im TV-Studio an einen anderen jungen Stürmer aus Dortmund erinnerte. „Youssoufa denkt vor dem Tor nicht groß nach. Das ist seine große Stärke – ein bisschen wie bei Haaland“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter bei ProSieben Maxx.

„Schieß einfach“

Moukoko traf in Lodz erst mit links – dann mit rechts. „Ich habe gelernt, mit rechts zu schießen. Ab und zu denke ich mir: Ich habe nichts zu verlieren, schieß einfach. Und die Dinger gehen so rein“, sagte der Angreifer bei DFB-TV.

Dabei lief es in der vergangenen Saison alles andere als rund für Moukoko, beim BVB kam er auch wegen Verletzungen nur auf zwei Tore in 16 Liga-Einsätzen. Insgesamt stand er nur 210 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz. Ein möglichen Abschied könnte nun Trainer-Rückkehrer Edin Terzic verhindern, unter dem Moukoko Ende 2020 zum jüngsten Bundesliga-Torschützen geworden war.

Auch DFB-Trainer Antonio Di Salvo lobte „Mouki“ ausgiebig, ohne aber euphorisch zu werden. „Wir tun alle gut daran, geduldig mit ihm zu sein. Vor allem er selber muss geduldig sein. Er spielt in einem Topverein, die Konkurrenz ist sehr groß", sagte Di Salvo. Moukoko müsse „noch viele Dinge“ verbessern.

Mehr zum Thema 1/

Das gilt auch für den Rest der Mannschaft, die nun ein Jahr Zeit hat, sich auf die Titelverteidigung in Rumänien und Georgien vorzubereiten. Seine Mannschaft habe in Polen „Herz und Charakter gezeigt“, sagte Di Salvo. Und das in einer Phase, in der andere „im Urlaub die Beine hochlegen und am Strand liegen.“

„Nächstes Jahr will ich angreifen“

Auf ein Auszeit freut sich nun auch Moukoko. „Jetzt können wir schön nach Hause fliegen“, sagte der Torjäger und kündigte am Sky-Mikrofon an: „Nächstes Jahr will ich angreifen.“

Ob er in Dortmund zum Nachfolger des zu Manchester City abgewanderten Haaland aufsteigen kann, bleibt abzuwarten. Was die Bilanz in der U21-Nationalmannschaft angeht, ist er dem Norweger aber bereits ein gutes Stück voraus: Haaland schoss in drei Spielen für sein Heimatland kein einziges Tor.