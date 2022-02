Aktualisiert am

Wut und Pfiffe in Dortmund : Der BVB spielt „unsinnigen Fußball“

Nach dem Aus in der Champions League verliert Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers in der Europa League deutlich. Die Fans pfeifen, Spieler und Trainer wirken ratlos. Schon jetzt droht das Aus.

Wurde deutlich: BVB-Verteidiger Mats Hummels nach dem Spiel gegen die Glasgow Rangers in der Europa League Bild: Reuters

Es kommt nicht häufig vor, dass die Spieler von Borussia Dortmund zornig ausgepfiffen und wütend beschimpft werden, wenn sie sich nach einem Fußballspiel vor der berühmten Südtribüne zeigen. Meist stehen die Menschen hier auch in den schweren Momenten zusammen. Doch nach dem desillusionierenden 2:4 (0:2) gegen die Glasgow Rangers, dem im Heimspiel zuvor ein 2:5 gegen Bayer Leverkusen vorangegangen war, schlug den Verlierern die blanke Wut entgegen, und Mats Hummels hatte sogar Verständnis dafür.

Der Verteidiger warf seinem Team vor, „unsinnigen Fußball“ zu spielen und erklärte: „So gewinnst du Mal, so verlierst du Mal, aber so wirst du nie erfolgreich sein.“ Denn der BVB hatte konfus und halbherzig begonnen, war dann immer unsicherer geworden und wurde phasenweise geradezu demontiert. „Heute haben wir unsere Aufgabe nicht gut erledigt", sagte Trainer Marco Rose.

Vor dem Anpfiff hatte Rose noch ganz anders geklungen. „Es wäre schon gut, wenn wir es mal schaffen, eine Serie zu starten, was Leistungen und Ergebnisse betrifft, auf der wir aufbauen können“, hatte er nicht nicht zum ersten Mal verkündet. Die Dortmunder hofften, dass das starke 3:0 bei Union Berlin vom vergangenen Wochenende als gute Basis für so eine Phase der Stabilität taugen könnte und begannen diese Europapokal-Partie mit der gleichen Startelf. Was die 10.000 Menschen im Stadion zu sehen bekamen, war jedoch kein zweites Kapitel einer Erfolgsgeschichte, sondern ein Untergangsdrama.

Reus ohne Energie

Die Mannschaft wirkte ideenlos, immer wieder wurde der Ball quer und wieder zurück durchs Mittelfeld geschoben, es fehlten Tempo und ein erkennbarer Plan. „Kontrolle alleine reicht nicht, das Spiel wird über Tore entschieden, und da hatten wir zu wenig Zug nach vorne, zu wenig tiefe Läufe“, sagte Rose. Vor allem der in Berlin noch so starke Kapitän Marco Reus schien all seine Energie verloren zu haben. Bei der besten Dortmunder Chance der ersten Halbzeit war er nicht wach genug und verpasste einen eigentlich gut gespielten Ball. Und vor dem 0:2 agierte er wie ein verkaterter Student beim Sonntagskick, als er einen Eckball hätte aus dem Strafraum köpfen können, sich aber viel zu zaghaft bewegte.

Mit Ausnahme von Torhüter Gregor Kobel und dem fleißigen Jude Bellingham stand jedoch die ganze Dortmunder Mannschaft neben sich. Vor dem 0:1 war Dan-Axel Zagadou ein hoher Ball im Strafraum an seinen Arm gesprungen, den der Franzose weit nach oben gestreckt hatte, dem Videoassistenten blieb keine andere Wahl, als einen Elfmeter zu verhängen. James Tavernier verwandelte (38.) souverän. Und vor Alfredo Moreles 0:2 agierte nicht nur Reus viel zu energielos, auch Julian Brandt schien am langen Pfosten mit seinen Gedanken irgendwo zu sein, aber nicht in diesem Spiel (41.). Es ist einfach, sich vorzustellen, wie wütend Hans-Joachim Watzke oben auf der Tribüne gewesen sein muss.

Der Geschäftsführer des Klubs hatte während der vergangenen Wochen mehrfach darauf hingewiesen, was für eine schöne Gelegenheit dieser Wettbewerb bietet. Dieser Pokal ist der einzige bedeutende Titel, der dem BVB noch fehlt. Und diese Zwischenrunde mit einem Gegner, der individuell kaum stärker besetzt ist als ein besseres Zweitligateam, war eigentlich nicht als besonders große Hürde eingeschätzt worden. Doch wie schon im Spiel beim FC St. Pauli, als die Dortmunder aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, erlitt die Mannschaft einen dieser Abstürze, mit denen sich der BVB seit Jahren und unabhängig vom jeweiligen Trainer selbst im Weg steht.

In der Halbzeit wurden der fehlerhaft spielende Brandt und Axel Witsel aus dem Spiel genommen, mit Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko kamen zwei Offensivleute, was aber wenig half. Nach einem verlorenen Zweikampf des als Rechtsverteidiger deplatziert wirkenden Manuel Akanji traf John Lundstram zum 0:3 (49.), und nicht einmal Bellinghams zwischenzeitliches 1:3 (51.) brachte die Dortmunder zurück in diese Partie. Denn Zagadou unterlief schon vier Minuten später ein Eigentor zum 1:4.

Die Mannschaft hatte nicht nur ihr Selbstvertrauen verloren, sondern auch jede Freude am Spiel. Und dennoch bleibt eine Resthoffnung, nachdem Raphael Guerreiro per Fernschuss noch das 2:4 gelang (82.). Denn nach er Abschaffung der Auswärtstorregel reicht den Dortmundern ein 2:0 in Glasgow, um zumindest die Verlängerung zu erreichen. Aber nach solch einer desolaten Leistung ist nur schwer vorstellbar, dass diese verunsicherte Mannschaft in einem Stadion mit mehr als 50.000 Zuschauern doch noch das Achtelfinale erreicht. Auch wenn die Hoffnung besteht, dass Erling Haaland wieder mitspielen kann.