Dortmund trifft auf FC Bayern : Reus ist der Mann unter den Jungs

Marco Reus ist ein Mann, dessen Leben als Fußballer schon viele aufregende Geschichten hervorbrachte, die oft und gerne erzählt werden. Die Biographie des 31 Jahre alten Angreifers bietet einen spannenderen Stoff als die Karrieren ähnlich alter Weltstars wie Manuel Neuer oder Toni Kroos, über deren wahre Gedanken und Gefühle kaum etwas bekannt ist. Reus war nie in der Lage, das eigene Leben mit so dicken Mauern abzuschotten wie die beiden Kollegen, die zwar in Interviews und Filmen Schnipsel ihres Lebens zeigen, dabei aber immer darauf bedacht sind, dem eigenen Image die gewünschte Färbung zu geben.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Bei Reus kann jeder die Tragik eines Menschen sehen, der aufgrund seiner Prüfungsangst jahrelang ohne Führerschein Auto fuhr und der sich 2014 wenige Stunden vor dem Abflug der Nationalmannschaft zum großen WM-Projekt nach Brasilien so schwer verletzte, dass er zu Hause bleiben musste. Außerdem verlor Reus mehrfach große Finalspiele, der DFB-Pokal 2017 ist sein einziger Titel. Ein Kapitel, das Reus-Beobachter seit vielen Jahren in der Kategorie „schmerzlicher Rückschlag“ führen, hat der BVB vor dem Supercup gegen den FC Bayern an diesem Mittwoch (20.30 Uhr im ZDF und bei DAZN) in ein anderes Licht gerückt.

Zu den Erzählungen über das Leben des gebürtigen Dortmunders, der den größten Klub der Stadt liebt, seit er denken kann, gehörte immer auch, dass der BVB ihn als Teenager aussortiert habe, um ihn ein paar Jahre später für 20 Millionen Euro zurückzukaufen. „Man hat ihn nicht weggeschickt, er war unzufrieden mit seinen Spielanteilen im Bereich U 16/U 17“, sagt Nachwuchskoordinator Lars Ricken nun in der ersten Episode eine „Dazn“-Dokumentation, in der der BVB über die ganze Saison hinweg Einblicke in den Kluballtag geben wird. Zehn Teile sind geplant, der erste ist am Montag veröffentlicht worden, und Reus ist eine der Hauptfiguren in Episode eins. Das ist sicher kein Zufall. Die Dortmunder wünschen sich eine Marco-Reus-Saison, ein Jahr, in dem ihr Kapitän bis zum Schluss eine prägende Rolle spielen kann.

Am Dienstag sitzt Reus nun mit einem Dutzend Journalisten zusammen, um mal wieder von einem Comeback zu berichten. „Ich brauche jetzt Einsatzminuten, um meine hundertprozentige Fitness zu bekommen, aber die wird kommen, da mache ich mir keine Sorgen“, sagt er. Von Februar bis weit in den Sommer hinein plagte er sich mit den Folgen einer Adduktorenverletzung, in den drei ersten Pflichtspielen wurde er jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt. So langsam will er aber mehr, und vieles deutet darauf hin, dass der BVB Reus dringend braucht, um die Träume von einem besonderen Jahr wahr werden zu lassen.

Der mit lauter jungen Kerlen besetzten Offensive, die beim 0:2 in Augsburg am vorigen Samstag nicht zum ersten Mal an der eigenen Einfallslosigkeit verzweifelte, könnten die Ruhe und die Zuversicht eines Mannes mit Lebenserfahrung helfen. „Ich glaube, dass es einfach die Mischung ausmacht“, sagt Reus, es liege in der Natur der Dinge, dass die jungen Kollegen „nicht jede Woche ihre Leistung bringen können“. Der Kapitän will den Angriff seines Teams mit einer Qualität bereichern, die fehlt: mit der Konstanz des Routiniers. „Mit Toren und mit Assists voranzugehen“, lautet sein Vorsatz.

In den besten Phasen der beiden Jahre mit Trainer Lucien Favre war es immer wieder Reus, der schwierige Spiele mit wichtigen Treffern prägte. Die Partie, in deren Verlauf Reus sich seine komplizierte Verletzung zuzog, gehört zu den Wendepunkten der vergangenen Saison. An jenem Februarabend flog der BVB in Bremen aus dem DFB-Pokal; wenige Tage später folgte eine wilde 3:4-Niederlage in Leverkusen – nach einer 3:2-Führung, die das Team mit der Reife des Kapitäns auf dem Platz womöglich nicht noch aus der Hand gegeben hätte.

Es folgten das Aus in der Champions League gegen Paris und die Monate, in denen der FC Bayern seinen Vorsprung in der Bundesliga von drei auf am Ende 13 Punkte ausbaute. Reus jedoch plagte sich in der Reha. „Natürlich wird es von Mal zu Mal immer schwieriger, das wirft dich immer weiter zurück, egal, was du für eine Verletzung hast, vor allem, wenn es dann immer so langwierig ist“, sagt er und formuliert ein Saisonziel, das womöglich eine noch größere Herausforderung darstellt als der Gewinn einer Trophäe: „Gesundheit.“

Mehr zum Thema 1/

Schließlich geht es in diesem Jahr nicht nur um Borussia Dortmund, im kommenden Sommer ist die Europameisterschaft geplant. Reus ist einer der Profiteure der Absage in diesem Jahr. In der gruseligen Länderspielsaison 2018 ist er zum Nationalspieler des Jahres gekürt worden, 2019 war er Fußballer des Jahres, aber er wartet dringend darauf, endlich bei einem Turnier im Nationalteam als Anführer zu einem Erfolg beitragen zu können. Ohne die Absage der EM hätte er mal wieder zu Hause sitzen müssen, während die Kollegen um einen Titel spielen. Beginnen soll diese Saison nun am besten mit dem Gewinn des Supercups oder zumindest mit einer respektablen Leistung in München. Ein guter Abend sei „wichtig für unser Gefühl für die nächsten Spiele“, sagt Reus.