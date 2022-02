Aus für Borussia Dortmund : „Die Enttäuschung ist groß und wird groß bleiben“

Aus in der Champions League, Aus im DFB-Pokal, Aus nun auch in der Europa League: Das Spiel in Glasgow ist ein Abbild der gesamten bisherigen Dortmunder Saison. Nun stellen sich einige Fragen.

Wie ein Abbild der gesamten bisherigen Saison wirkte diese nun definitiv letzte Partie von Borussia Dortmund in einem laufenden Pokalwettbewerb. Es gab gute Phasen voller Energie und Anlass zur Hoffnung auf ein denkwürdiges Erlebnis. Mit einigen tollen fußballerischen Momenten und zwei Treffern in der ersten Halbzeit brachte der BVB das wilde Ibrox-Stadion zwischenzeitlich fast zum Schweigen und nährte Phantasien von einer großen Europapokalnacht.

„Wir haben die in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt“, sagte Mats Hummels. Geprägt war das Spiel, das schließlich mit einem enttäuschenden 2:2 endete, aber auch von groben individuellen Fehlern und einem massiven Energieabfall in der zweiten Halbzeit. Am Ende standen die Dortmunder wieder vor einem wohl vertrauten Gesamtbild: Der BVB kann auf einem guten Niveau Fußball spielen, aber eben nur in Phasen und ohne die nötige Konstanz.

Dass die Dortmunder derart früh aus dem DFB-Pokal und der Champions League und nun bei erster Gelegenheit aus der Europa League ausgeschieden sind, werde „das Gesamtbild stark beeinflussen, was unsere Saison betrifft“, sagte Trainer Marco Rose, der nachdenklich und ein wenig angeschlagen wirkte. Denn das Team, die Verantwortlichen und die Fans hatten von Titeln geträumt in diesem wohl letzten Jahr von Erling Haaland in Dortmund. Die Enttäuschung sei „groß und wird groß bleiben“, sagte Rose.

Passt dieser Fußball zum Team?

Dabei hatte es zwischenzeitlich hatte es ganz gut ausgesehen, als die Dortmunder einen 0:1 Rückstand durch Tore von Jude Bellingham (31. Minute) und Donyell Malen (42.) in eine 2:1-Führung verwandelt hatten. „Gefühlt hatten wir sie fast“, sagte Hummels, aber vielleicht lassen die Dortmunder sich einfach zu oft täuschen von solchen flüchtigen Eindrücken.

Von dem Gefühl, dass fußballerische Klasse gegen viele Gegner auch ohne die viel Hingabe ausreicht, um zu gewinnen. Von der Idee, einen Gegner nach einer starken Phase unter Kontrolle zu haben. Von der Vorstellung, nach zwei, drei guten Spielen, endlich eine stabile Erfolgsserie beginnen zu können. Und so weiter und so fort.

In Wahrheit waren bereits während der deutlich stärkeren ersten Hälfte die gewohnten Schwächen zu sehen. Die Dysbalance im Verhalten von Julian Brandt, der ohne Not einen Elfmeter verursachte, den die Schotten zur Führung nutzten, zum Beispiel. Oder dieser Mangel an Klarheit und Struktur im Spiel, der vielleicht auch im Pressingstil von Rose angelegt ist. Er werde „den Finger immer wieder in die Wunde legen, um klarer zu werden“, kündigte der Trainer an, und das hörte sich vernünftig an.

Die Tatsache, dass dieser Trainer nun seit Saisonbeginn nur mäßig erfolgreich an der Entwicklung seiner Balleroberungsstrategie arbeitet, und seine Spieler in diesem Prozess permanent stressen muss, wirft allerdings Frage auf, ob dieser Fußball zu dieser Mannschaft passt. Zu einer Mannschaft, die sich wie in der ersten Halbzeit oft sehr anstrengt, alles richtig zu machen, in diesem Bemühen aber nie wirklich stabil und konstant wirkt.

In Glasgow hatten die Dortmunder „die ganze zweite Halbzeit“ an einer taktischen Umstellung der Schotten auf eine Fünferkette „zu knabbern“, sagte Rose. Für ein Team, das sich eigentlich gerne zum Kreis der zehn besten Mannschaften des Kontinents zählen möchte, ist so eine Unfähigkeit auf einfache Veränderungen beim Gegner zu reagieren, ein echtes Problem.

In der Viertelstunde nach der Pause war der BVB sogar wieder diesen seltsamen Zaghaft-Modus verfallen, der oft auf Widrigkeiten folgt, mit den typischen Symptomen: Brandt unterliefen diese merkwürdigen Ballverluste in der eigenen Hälfte, im Mittelfeld gingen Zweikämpfe verloren, die die Mannschaft zu Beginn noch gewann. Kapitän Marco Reus machte sich unsichtbar, und in der Offensive gingen die Präzision und die Klarheit verloren.

Die Geschichte dieses Spiels funktionierte also nach bestens vertrauten Mechanismen. Kleine Maßnahmen beim Gegner oder zwei, drei hart geführte Zweikämpfe können die Dortmunder in einen Zustand der Verunsicherung stürzen. Der Wille war erkennbar, aber gerade jene Spieler, die besondere Rollen für sich in Anspruch nehmen, schaffen es viel zu selten, ihrem Team in den komplizierteren Momenten Struktur und Stabilität zu geben.

Hummels begünstigte das 2:2 mit einem Tritt über den Ball. Reus, der am vergangenen Sonntag noch mit zwei Treffern und drei Torvorlagen geglänzt hatte, fand nie ins Spiel und musste in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden. „In der Summe nach 180 Minuten, wenn du sechs Gegentore bekommst und vier schießt, dann hat der Gegner verdient die nächste Runde erreicht“, lautete Roses Resümee. Die Arbeit dieses Trainers trägt bislang einfach nicht die Früchte, nach denen sich in Dortmund alle so sehr sehnen.