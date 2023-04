Trotz des starken Starts ins Jahr scheidet der BVB in der Champions League und nun im DFB-Pokal aus. Die Leistung in Leipzig ist erschreckend. Wie konnte das nur passieren?

Spät am Abend sah Sebastian Kehl aus wie ein Mann, der vor einer schlaflosen Nacht steht. Der Kummer, den er mit sich trug, war nicht zu übersehen, aber da war noch etwas anderes. Etwas, das ihn klar und präzise werden ließ, das seinen Kopf in Hochspannung versetzte und das ihn wach bleiben ließ, zu einer Zeit, in der anderen schlafen gehen. Kehl, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, musste Antworten finden für etwas, für das er selbst keine hatte.

Zu unerklärlich war die Dortmunder Darbietung im DFB-Pokal-Viertelfinale in Leipzig gewesen, durch die die Borussen mit 0:2 Toren verloren. Nur 0:2, muss es an dieser Stelle heißen. Ein 0:5 oder 0:6 lag durchaus im Bereich des Möglichen. Nach Spielschluss zählte die Statistik zwei Dortmunder Schüsse auf das von Janis Blaswich gehütete Leipziger Tor, aber die Statistik meinte es gut, sie betrieb Augenwischerei.

In Wahrheit war da nur eine einzige Gelegenheit, welche die Bezeichnung Torchance verdient hatte. Bei einem Schuss von Jamie Bynoe-Gittens musste Blaswich sein ganzes Können aufbieten. Das war tief in der Nachspielzeit. Ansonsten: nichts. Keine Offensivbemühungen. Kaum gewonnene Zweikämpfe, kaum gelungene Aktionen. Kehl übertrieb also keineswegs, wenn er sagte: „Das war einfach in allen Bereichen viel zu wenig.“

„So kann man nicht spielen“

Trainer Edin Terzic sprach später von einer „katastrophalen ersten Halbzeit. So kann man nicht in einem DFB-Pokal-Viertelfinale spielen, wenn man den Wettbewerb gewinnen will“, sagte er. Nichts anderes hatten sich die Dortmunder vorgenommen. Die Gelegenheit schien günstig, gerade, da der Dauerrivale aus München am SC Freiburg gescheitert war. Aber was Dortmund dann bot, war „das Schlechteste, was ich seit geraumer Zeit von uns gesehen habe“, sagte Kehl.

Die Ansprüche auf den Pokalsieg waren begründet, sie fußten auf einer außerordentlichen Siegesserie. Gewonnen haben die Dortmunder in den vergangenen Wochen sehr oft. So oft, dass die Mannschaft zwischenzeitlich die Tabellenführung in der Bundesliga erklomm, nachdem sie zum Jahreswechsel noch auf Platz sechs gelegen hatte.

Verloren hat sie dagegen nur sehr selten. Drei Mal, um genau zu sein. Auch hier meint es die Statistik gut mit dem BVB. Aber es zeichnet sich ab, dass genau diese Niederlagen das Bild der Saison am Ende entscheidend trüben werden. In London schied Dortmund beim FC Chelsea aus der Champions League aus (0:2), in München beim 2:4 am Samstag verspielte man (zumindest vorerst) Platz eins, jetzt folgte in Leipzig das Aus im DFB-Pokal.

„Wir wussten, dass wir uns in eine Situation gebracht hatten, wo wir sowohl in der Champions League, im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga in einer sehr, sehr guten Position waren“, sagte Kehl, um dann zu einer schmerzlichen Erkenntnis zu kommen. „Am Ende muss man festhalten, dass wir dann in den Spielen nicht die Leistung gezeigt haben, die es benötigt, um ganz nach vorne zu kommen.“

Dortmund droht eine weitere Spielzeit ohne Titel. „Wir haben jetzt zwei sehr bittere Niederlagen hintereinander kassiert, haben ein bisschen eine aufs Maul gekriegt“, sagte Torwart Gregor Kobel. Der Schweizer zeigte nach seinem Aussetzer gegen Bayern in Leipzig eine tadellose Leistung. Er war der Grund, dass seine Mannschaft trotz des frühen Gegentreffers durch Timo Werner so lange im Spiel blieb.

Beim zweiten Leipziger Tor stand Kobel nicht mehr zwischen den Pfosten. Da hatte er sich aufgrund eines Eckballs auf den Weg nach vorn gemacht, Willi Orban traf im Anschluss an einen Konter ins leere Tor. Zwei Niederlagen in fünf Tagen trüben die Stimmung in Dortmund: „Wir sind beschissen nach der Länderspielpause gestartet, und du kannst es nicht mehr rückgängig machen“, sagte Julian Brandt.

Lediglich in der Bundesliga kann der BVB nun noch ganz vorne landen. Trainer Terzic versuchte trotz der Enttäuschung von Leipzig nach vorn zu schauen: „Es gibt noch einen Titel, der vergeben wird. Da wollen wir bis zum Schluss eine Rolle spielen“, sagte er. Eine Anleitung zum rechten Gelingen schickte er auch gleich mit: „Wenn wir es schaffen, alle Spiele zu gewinnen, haben wir am Ende eine gute Möglichkeit, deutscher Meister zu werden“, sagte Terzic.

Acht Spiele liegen in der Meisterschaft noch vor Dortmund, am Samstag kommt der Tabellendritte Union Berlin zum Spitzenspiel (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). „Wir werden um jeden Sieg kämpfen“, versprach Terzic. In Leipzig war davon nichts zu sehen.