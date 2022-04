Fußball-Debatte in England : Wie Johnson die Premier League regulieren will

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Boris Johnson fast ein Anti-Fußballpopulist. Jetzt will der Premierminister aber mit der Brexit-Agenda im Hinterkopf eingreifen. Was steckt hinter seinem Plan?

Vor einem Jahr half Boris Johnson, die umstrittene Super League zu vereiteln. Jetzt mischte sich der britische Premierminister abermals in den Fußball ein. Seine Regierung will eine Aufsichtsbehörde jenseits der Premier-League-Strukturen schaffen, die über die Eignung und „Integrität“ von Klubeigentümern wachen und den Fans mehr Mitsprache bei der Entwicklung ihrer Klubs ermöglichen soll. „Wir handeln, so schnell wir können“, versprach Johnson in dieser Woche. Warum, möchte man fragen? Warum erst jetzt? Warum überhaupt?

Kein Regierungschef kann es sich politisch leisten, den Fußball zu ignorieren. Fans sind schließlich auch Wähler. Viele Politiker inszenieren sich als Fans, oft mit peinlichen Ergebnissen. Der frühere Labour-Premierminister Tony Blair erzählte einmal, wie er als Junge im Gallowgate End des Newcastle-Stadions saß und den legendären Jackie Milburn spielen sah. Allerdings konnte man zu jener Zeit weder im Gallowgate End sitzen, noch hätte der junge Tony den großen Milburn spielen sehen können, weil er bei dessen Abschiedsspiel erst vier Jahre alt war und in Australien lebte.