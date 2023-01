Rudi Völler zum DFB? : Kandidat mit Charme

23 Jahre nach seinem Engagement als Bundestrainer könnte Rudi Völler dem DFB abermals in einer Notsituation helfen. Die Gefahr ist nur, dass die Sache wieder besser klappt als erwartet.

Rudi Völler abermals als Helfer in der Not? „Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus“. Bild: dpa

Der neueste Lösungsvorschlag, mit dem die Krise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet werden soll, erinnert in geradezu erschreckendem Ausmaß an einen denkwürdigen Wendepunkt in deren Geschichte.

Am 2. Juni des Jahres 2000 trafen sich die Granden des deutschen Fußballs im Haus des damaligen Leverkusener Managers Reiner Calmund, um eine akute Notlage zu beenden: Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler und ein paar mehr. Es gab nach einer enttäuschenden EM und dem Rücktritt von Erich Ribbeck keinen Bundestrainer mehr, der ebenfalls anwesende Christoph Daum sollte übernehmen, doch erst 2001, weil er noch in Leverkusen angestellt war.