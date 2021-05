Bibiana Steinhaus im Interview : „Einige haben Grenzen überschritten, auch zwischen Mann und Frau“

Sie sind eines der bekanntesten Gesichter der Initiative „Fußball kann mehr“, die neun Frauen aus dem Fußballgeschäft in der vergangenen Woche gestartet haben. Sie fordern nicht nur neue Strukturen und verbindliche Quoten, sondern im Kern auch eine neue Kultur im Fußballgeschäft, nicht zuletzt im DFB. Welche Resonanz haben Sie erfahren?

Nachdem wir unsere Forderungen laut formuliert haben, schlägt uns eine unglaublich breite Unterstützung entgegen. Die kommt, wie wir selbst, aus den unterschiedlichsten Bereichen des Fußballgeschäfts und der Gesellschaft. Menschen weit über den Fußball hinaus spüren, dass die Zeit für mehr Diversität reif ist. Auch aus der Politik haben wir Feedback erhalten, so hat sich zum Beispiel Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, öffentlich stark für unser Positionspapier eingesetzt, auch der niedersächsische Innen- und Sportminister Boris Pistorius. Diese Rückmeldungen stärken uns, geben uns und unserer Initiative Kraft. Wir sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Warum haben Sie bei dieser Initiative mitgemacht, warum fordern Sie mit Ihren Erfahrungen als Schiedsrichterin grundlegende Veränderungen?

Es ist außergewöhnlich, dass neun Frauen aus so unterschiedlichen Bereichen des Fußballs, die nicht zwingend in trauter Eintracht gemeinsam auf der Tribüne sitzen würden, trotzdem zusammengekommen sind. Uns eint, dass wir gemeinsam die Unterstützung und Anerkennung von Frauen im Berufsfeld Fußball in den Blick genommen haben. Das ist uns allen ein persönliches Anliegen. Wir haben zum Beispiel Jana Bernhard an Bord, die Geschäftsführerin der „S20 – The Sponsors’ Voice“, der Vereinigung der namhaftesten Sponsoren in Deutschland. In diesen Tagen wird sehr deutlich, dass auch die Unternehmen, die im Sportsponsoring tätig sind, großes Interesse daran haben, Diversität zu fördern und zu fordern. Überall im Fußball gibt es großen Nachholbedarf, was die Rechte und Repräsentanz von Frauen angeht. Wir haben mit Almuth Schult eine Torhüterin eines Bundesligaklubs dabei, die vor kurzem Mutter geworden ist und die die Frage beantworten muss: Geht Mutterschaft und Leistungssport zusammen – wie kann das im Fußball funktionieren, im Vereinssport und in der Nationalelf? Welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden? Wir haben Gaby Papenburg dabei, die für den Präsidentschaftsposten des Berliner Fußballverbandes kandidiert. Sie ist dort, um es vorsichtig zu formulieren, als Frau mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Oder die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann, die als eine weibliche Stimme im Fußball, vor allem, wenn sie internationale Spiele kommentiert hat, bekanntlich auch frauenverachtendes Feedback erhalten hat. Das sind alles Erfahrungen, die uns antreiben, um für mehr Gerechtigkeit im Fußball zu sorgen.

Und welche persönlichen Erfahrungen treiben Sie als erste Bundesliga-Schiedsrichterin an?