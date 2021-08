Frühere Schiedsrichterin : Darum zieht es Bibiana Steinhaus-Webb nach England

Aktualisiert am

Nach ihrer Karriere als Schiedsrichterin beendet Bibiana Steinhaus-Webb auch ihre Tätigkeit als Videoassistentin im DFB und wird Chefausbilderin der englischen Kolleginnen. Was steckt dahinter?

Zeit für ein neues Kapitel: Bibiana Steinhaus-Webb arbeitet künftig in England. Bild: dpa

Bibiana Steinhaus-Webb war schon oft die Erste. Die erste Schiedsrichterin in der Zweiten Bundesliga der Männer, die erste in der Ersten, die erste im DFB-Pokal. „Eine Pionierin während ihrer ganzen Karriere“, wie Kelly Simmons es jüngst beschrieb, „berühmt für ihre Professionalität und Expertise.“ Simmons, Verantwortliche für den Frauenbereich im englischen Fußball-Verband, hat Steinhaus-Webb gerade mal wieder zur Ersten ihrer Art gemacht. Zur women’s select group director genauer gesagt, einer Art obersten Aufseherin und Ausbilderin der weiblichen Unparteiischen bei der englischen Schiedsrichtervereinigung PGMOL.

Steinhaus-Webb hat dafür nach ihrer Karriere als Hauptschiedsrichterin auch ihre Tätigkeit als Videoassistentin im Deutschen Fußball-Bund (DFB) beendet. In der Pressemitteilung des Verbandes dazu sprach sie von einer „großartigen Gelegenheit“, die ihr die neue berufliche Perspektive biete. „Der Frauenfußball in England setzt mit den aktuellen Rahmenbedingungen völlig neue Maßstäbe“, sagte sie. Und auch Lutz-Michael Fröhlich, Leiter der Eliteschiedsrichter im DFB, schien den Schritt nachvollziehen zu können. Er nannte es einen „neuen Meilenstein in ihrer Karriere im Fußball“.