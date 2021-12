Berti Vogts wird 75 : Einmal Terrier, immer Terrier

Von Altersmilde war Berti Vogts kurz vor seinem ­ 75. Geburtstag am 30. Dezember weit entfernt. Mit den Vereinsspitzen von Borussia Mönchengladbach, dem Klub, in dem der 1,68 Meter lange Verteidiger zu einer Größe des deutschen Fußballs aufstieg, will der Weltmeister von 1974 und ehemalige Bundestrainer „nichts mehr zu tun haben“. „Das Thema ist für mich erledigt“, hob er in einem Interview mit der Redaktions-Kooperation G14plus hervor, einem Verbund mehrerer deutscher Regionalzeitungen. Einzig mit seinem Freund und langjährigen Mitstreiter Rainer Bonhof, Gladbacher und Weltmeister wie er, bleibt Vogts freundschaftlich verbunden. Obwohl Bonhof Vizepräsident des fünfmaligen deutschen Meisters ist. „Über den Verein rede ich mit ihm aber nicht“, sagte Vogts in dem Interview, das sich stellenweise wie eine Abrechnung liest.

Vogts, der über seine gesamte vierzehnjährige Profikarriere (1965 bis 1979) bei den „Fohlen“ blieb und dort neben anderen Ikonen wie der Künstlernatur Günter Netzer oder dem wuchtigen Vollstrecker Jupp Heynckes zu einem Fußballhelden der Arbeiterklasse aufstieg, ist vor allem auf Rolf Königs, seit 2004 Präsident der Borussia, schlecht zu sprechen. Ihm zuerst lastet der als unnachgiebiger rechter Verteidiger mit dem Kosenamen „Terrier“ bedachte Vogts an, dass sein Heimatklub „mit seinen Legenden nicht mehr viel zu tun haben will“. Eine Darstellung, der Königs, Bonhof und andere in dem niederrheinischen Kultklub vermutlich schon bald widersprechen dürften. Vogts aber legt Wert auf die Feststellung, „die Wahrheit zu sagen, war mir immer lieber als diplomatisches Verhalten“. Besonders dann, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt.

Einmal Terrier, immer Terrier. Mit seinem Biss und seiner Unnachgiebigkeit ist dieser nach dem frühen Tod seiner Eltern im Alter von zwölf Jahren zum Waisen gewordene Rheinländer eine Koryphäe in der Zone des Fußballs geworden, wo besonders eifrig geschuftet und aufgeräumt wird. Vogts, der als Jugendlicher nicht einmal in eine Kreisauswahl berufen worden ist, war zu seiner Zeit als Spieler so etwas wie der allseits beliebte Kontrapunkt zu den großen Fußball-Gestaltern wie Netzer oder dem Münchner Freigeist und Libero Franz Beckenbauer, dem er während der meisten seiner 96 Länderspiele treu zu Diensten war.

Die ideale Mischung aus Vorkämpfern, zu denen auch der defensive Mittelfeldspieler Bonhof zählte, Vordenkern wie Beckenbauer oder der Kölner Wolfgang Overath und einem genialen Vollender wie dem Münchner Gerd Müller machte den Weltmeister 1974 aus. Und auch die in den siebziger Jahren gemeinsam mit dem FC Bayern die Bundesliga dominierende Borussia aus Mönchengladbach. Dass Vogts in seinem provokanten Interview auch noch bedauerte, „nicht auf Franz Beckenbauer gehört zu haben“, der ihn seinerzeit „nach München und später zu Cosmos New York“ habe holen wollen, rundete sein zorniges Geburtstagsinterview ab.

Der rhetorisch eher holzschnittartig argumentierende Vogts kann nachtragend sein und ist seinem Misstrauen gegenüber Menschen, die anderer Ansicht sind als er, treu geblieben. Hans-Hubert Vogts, der sich seine unbestreitbaren Erfolge unter seinem Vereinstrainer Hennes Weisweiler wie unter dem damaligen Bundestrainer Helmut Schön hart und mit eisernem Willen erkämpft hat, blieb von der Leichtigkeit des Seins stets weit entfernt. So schnell, wie der unbeugsame Vorkämpfer die Herzen der bodenständigen Fußballfans als Spieler eroberte, so hart musste derselbe Vogts als Bundestrainer um ein bisschen Anerkennung und Respekt auf seinem zweiten Berufsweg kämpfen.