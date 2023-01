Ben Manga im Interview : „Ich wollte der erste Mann sein“

Wie unterscheidet sich Ihre Aufgabe in Watford von der bei der Eintracht?

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ich bin in einer anderen Rolle als in Frankfurt, der Hauptverantwortliche im Sport, ich soll eine Fußball-Idee in den Verein bringen, perspektivisch denken, um den Verein weiterzubringen. Zur Entwicklungsarbeit gehört nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die gesamte Nachwuchsabteilung.

Watford spielt in der zweiten englischen Liga, der sogenannten Championship und war in den vergangenen Jahren mehrmals Mitglied der Premier League. Weiterbringen kann also nur bedeuten, Aufstieg und als festes Mitglied in der Premier League etablieren, oder?