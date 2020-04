Bei Abbruch der Fußball-Saison : Uefa droht enormer Verlust

Aktualisiert am

Bald eine halbe Milliarde Euro könnte der europäische Fußballverband (Uefa) verlieren, wenn die Saison in den Europapokalwettbewerben aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden sollte. Das ergibt eine Erhebung des auf Sportbusiness-Themen spezialisierten Marktforschungsinstituts PR Marketing aus Rheine. Hinzu kommen weitere 300 Millionen Euro. So viel Geld soll die Uefa laut unterschiedlichen Quellen die Verschiebung der Europameisterschaft von diesem auf das nächste Jahr kosten. In der Champions League stehen noch 17 von 149 Spielen aus.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Während die Gesamteinnahmen aus der Vermarktung der Medienrechte und Werbeplätze für die gesamte Spielzeit bei rund 2,7 Milliarden Euro lägen, ergebe sich für jede Partie in der Königsklasse im Durchschnitt ein Umsatz von 18 Millionen Euro. Unter der Voraussetzung, dass die qualitativ hochklassigeren Begegnungen der Finalrunden einen höheren Wert in der Vermarktung erreichten und deshalb rund 30 Prozent mehr einspielten, würde laut Berechnung unter dem Strich ein Minus von fast 400 Millionen Euro herauskommen.

Zugleich erzielte die Vermarktung der Europa League für insgesamt 675 Saisonspiele etwa 520 Millionen Euro. 23 Partien sind noch nicht entschieden, die jeweils 770.400 Euro einbrächten. Der für die Finalrunden ebenfalls berechnete Aufschlag von 30 Prozent führte im Fall einer Absage am Ende zu einem Verlust von mehr als 23 Millionen Euro.