4:3 gegen Hoffenheim : Erstaunliche Bayern-Schludrigkeit in der Schlussphase

Das frühe Eigentor von Jerome Boateng juckt die Bayern denkbar wenig: In kürzester Zeit sorgen die Doppeltorschützen Thomas Müller und Robert Lewandowski für scheinbar klare Verhältnisse. Am Ende zittern sie aber kurzzeitig ums Viertelfinale im DFB-Pokal.

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze? Mag ja sein, doch der Fußball nach Art des FC Bayern, ein Fußball, der die Macht des Zufalls zu minimieren versucht, hat auch seine eigenen. Meist sind es die stärkeren. Die Anarchie, die der K.-o.-Wettbewerb im Duell von Klein und Groß mitunter auf solch unterhaltsame Art und Weise wie am Dienstag beim Pokalthriller zwischen Bremen und Dortmund inszeniert, ist eigentlich nicht die Sache des Rekordpokalsiegers. Die anfängliche Anarchie dauerte am Mittwochabend beim 4:3-Sieg der Münchner gegen die TSG Hoffenheim auch nur fünf Minuten, dann hatte der Favorit den frühen Rückstand durch ein Eigentor von Jerome Boateng (8. Minute) dank eines weiteren Eigentores durch Benjamin Hübner (13.) ausgeglichen und nahm den Gegner von da an so sehr in den Schwitzkasten, dass die weiteren Treffer durch Thomas Müller (20.) und Robert Lewandowski (36./80.) wie von allein fielen.

Dass es am Ende noch einmal kurzzeitig spannend wurde, war dann nicht nach Münchner Geschmack und Gesetz. Hoffenheim kam durch zwei Treffer von Munas Dabbur (82. und 90.+2.) tatsächlich noch einmal heran, aber am Ende wäre alles andere als ein Bayern-Sieg dennoch ein Kuriosum gewesen. „Kompliment an Hoffenheim. Am Ende zählt aber, dass man weiterkommt. Deswegen bin ich glücklich und zufrieden“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick in der ARD. „Dass wir in der zweiten Halbzeit noch mal so ins Schwimmen kommen, darüber müssen reden und das werden wir analysieren. Das ist ein Weckruf für uns."

So haben sich die Aussichten der Bayern auf ein abermaliges Double binnen fünf Tagen deutlich verbessert – nach der Eroberung der Tabellenführung in der Liga steht man auch im Pokal-Viertelfinale, während die stärksten Ligakonkurrenten Leipzig und Dortmund ausgeschieden sind. Am Sonntag (18 Uhr/ F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und Sky) kommt RB Leipzig zum Bundesliga-Gipfeltreffen zu Besuch.

Einen solch merkwürdigen Beginn wie am Mittwoch hatte seit langem keine Partie mehr in der Münchner Arena. Nach den ersten drei gelungenen Angriffen der beiden Teams lag der Ball jeweils im Netz, doch nur zwei davon zählten, und beide Tore, das zum 0:1 und 1:1, waren Resultat eines ungewöhnlichen Rollenwechsels: Erst traf ein Münchner ins Münchner Tor, dann ein Hoffenheimer ins Hoffenheimer. Nur Lewandowski hatte wie gewohnt von Beginn an die korrekte Peilung und traf nach sechs Minuten ins richtige Tor, das des Gegners. Doch weil Vorlagengeber Müller zuvor der Torauslinie um ein bis zwei Schuhgrößen zu nahe gestanden hatte, wurde der Treffer wegen Abseits annulliert. Im Gegenzug schlug Ihlas Bebou eine scharfe Hereingabe an den Münchner Fünfmeterraum, die von Boateng beim Klärungsversuch unfreiwillig ins eigene Tor gelenkt wurde.

Müller und Lewandowski in Torlaune

Boateng, der in der Transferperiode im Januar zum wiederholten Male mit einem Vereinswechsel geliebäugelt hatte, dann aber wegen diverser Ausfälle in der Abwehr doch nicht gehen durfte, sah in diesem Moment nicht aus, als könnten ihm in seiner Restkarriere die Hoffenheimer noch zum Lieblingsgegner werden. Als die Bayern im Oktober gegen Hoffenheim überraschend ihre erste Saisonniederlage kassierten, hatte Boateng bei beiden Gegentreffern durch den (diesmal verletzt fehlenden) Sargis Adamyan den Ball durch die Beine geschossen bekommen. Nun war er endlich mit dem Fuß dran, und es war wieder falsch.

Aber noch bevor sich solch negative Gedanken im Verteidigerhirn einnisten konnten, war der Rückstand schon passé und die Bayern-Welt wieder in Ordnung. Auf der linken Seite spurtete Außenverteidiger Alphonso Davies zur Grundlinie, spielte nach innen, und beim Versuch, Müller am Ausgleich zu hindern, schoss ihn Verteidiger Hübner, dem der Ball im Zweikampf vom Schienbein unglücklich abprallte, selbst.

Dabbur sorgt für Spannung

Damit war die einzige halbwegs sorgenfreie Phase der Kraichgauer nach nur wenigen Minuten vorbei. Von nun an waren sie erst Gejagte und schließlich Beute der nimmersatten Bayern, die vor Tempo und Spielfreude zumindest bis zur Pause nur so sprühten. Allen voran galt das für Abwehrchef David Alaba, der die meiste Zeit wie ein Spielmacher agierte. Nach zwanzig Minuten sah er Müller in einen der Gefahrenräume schleichen, die nur ein Müller findet, und servierte ihm eine perfekte Halbfeldflanke, die der Angreifer mit dem Schienbein zur Führung ins Tor lenkte.

Eine Viertelstunde später dasselbe Spiel noch einmal – wieder startete Müller in die Tiefe, wieder bediente ihn Alaba. Anders war nur, dass für das dritte Tor etwas Hoffenheimer Hilfe nötig war. Während Hübner zum Luftduell mit Müller hochsprang, lief Ersatztorwart Philipp Pentke, der beim Sieg gegen Leverkusen am Samstag glänzend gehalten und auch gegen die Bayern mit zwei starken Paraden gegen Serge Gnabry einen höheren Rückstand verhindert hatte, voreilig aus seinem Tor, kam nicht an den Ball und konnte nur noch machtlos zusehen, wie Lewandowski den herrenlosen Ball ins leere Tor köpfte.

Die Bayern ließen es nach der Pause gemütlicher angehen und dem Gegner mehr Luft zum Atmen. Nach dem zweiten Treffer von Lewandowski, der nach einer Ecke völlig ungedeckt zum Kopfball kam, sah es dann nach einer klaren Sache aus, ehe Dabbur es noch einmal spannend machte. Am Ende konnten aber auch seine beiden Treffer nichts mehr ändern an den Gesetzen des Bayern-Fußballs.

„Bayern hat am Ende verdient gewonnen. Großes Kompliment, wie der FC Bayern wieder spielt die letzten Monate, das hat mit meinem Kollegen zu tun, der macht einen sehr, sehr guten Job“, sagte TSG-Trainer Alfred Schreuder. „In der ersten Halbzeit hat uns ein bisschen der Mut gefehlt, mit Ball mehr Chancen herauszuspielen. In der zweiten haben wir es extrem viel besser gemacht. Dafür muss ich meine Mannschaft loben. Wir haben gesehen dass wir mehr haben als elf Stammspieler.“