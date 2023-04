Spätestens wenn die zweite Hälfte des Aprils anbricht, beginnt im Fußball immer auch die Zeit der historischen Bezüge. Weil Halbfinals und Endspiele nahen, werden Erinnerungen an unvergessene Siege, an verpasste Chancen und an große Mannschaften lebendig, auch in Leverkusen ist das nicht anders. Der rheinische Werksklub hat an diesem Donnerstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) in Brüssel im Duell mit Union Saint-Gilloise die Chance, zum vierten Mal in seiner Klubgeschichte das Halbfinale eines Europapokals zu erreichen.

Zuletzt vollbrachte Bayer 04 dieses Kunststück 2002, als die Reise der legendären Mannschaft um Michael Ballack, Lucio und Bernd Schneider über den Kontinent bis ins Champions-League-Finale gegen Real Madrid führte. „Es ist natürlich eine Riesenmotivation, dass wir zum ersten Mal seit 2002 wieder in das Halbfinale eines Europapokals kommen können“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes, entsprechend entschlossen wird das Projekt angegangen.

Obwohl es auch in der Bundesliga um viel geht, schont Trainer Xabi Alonso regelmäßig an den Wochenenden wichtige Spieler, um auf internationalem Terrain möglichst starke Leistungen wahrscheinlicher zu machen. Zuletzt folgte er dieser Strategie beim 0:0 in Wolfsburg am Sonntag. Dort saßen mit Jonathan Tah, Amine Adli, Mitchel Bakker und vor allem Florian Wirtz vier Spieler auf der Bank, die in den wirklich wichtigen Partien meist zur Startelf zählen.

Diese finden derzeit eben in der Europa League statt. Schließlich können hier mit einem Gewinn des Titels gleich zwei Ziele auf einmal erreicht werden: ein Erfolg für die Fußball-Ewigkeit und die Qualifikation für die kommende Champions-League-Spielrunde, die von zentraler Bedeutung für die mittelfristige Entwicklung des Klubs ist. „Wir haben eine Superchance“, sagt Alonso zu den Aussichten nach dem 1:1 im Viertelfinalhinspiel gegen die Belgier.

Während der vergangenen Jahrzehnte wurde dieser Wettbewerb unterhalb der geradezu kultisch verehrten Champions League in Deutschland nicht immer mit der angemessenen Wertschätzung betrachtet. Erst der Titelgewinn von Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr und die Einsicht, dass auch hier wirklich große Europapokalabende möglich sind, hat das Ansehen des Wettbewerbs grundlegend verändert.

Und weil die Bedeutung der Europa League in der spanischen Heimat des Leverkusener Trainers Alonso schon viel früher erkannt worden ist, könnte sich nun eine interessante Kombination ergeben: In Leverkusen blüht die Hoffnung auf den zweiten europäischen Titel seit dem Erfolg im UEFA-Cup 1988, und der Trainer vermittelt die passende Haltung. „Jetzt Vollgas“, sagt Alonso mit Blick auf das Rückspiel gegen die zähen Belgier, die der Werkself in Leverkusen ein 1:1 abtrotzten. Die Zuversicht im Team ist groß, auch weil im Fußball das gern beschworene Momentum für den letzten Bundesligaklub im Wettbewerb spricht.

Nach dem schwachen Saisonstart gehören die Leverkusener zu den stärksten Teams in Deutschland, der Trainer ist endgültig im Klub angekommen, und Moussa Diaby sagt: „Bayer 04 hat die Spieler, um die Europa League zu gewinnen.“ Zudem ist Alonso, der zweimal die Champions League sowie die Weltmeisterschaft und ebenfalls zweimal die Europameisterschaft gewann, gut vertraut mit den Mechanismen sehr großer Spiele.

Und Wirtz, von dem die meisten Experten glauben, er habe eine Weltkarriere vor sich, kann jederzeit praktisch aus dem Nichts entscheidende Situationen hervorzaubern. So wie im Hinspiel gegen Saint-Gilloise, als er mit einem prachtvollen Schuss zum 1:1 traf. Es war schon sein siebtes Tor in der Europa League, seit dem großen Brasilianer Ronaldo Mitte der 1990er-Jahre hat kein Teenager mehr so viele Tore in diesem Wettbewerb geschossen. Was noch fehlt, sind allerdings die rauschhaften Europapokalabende, die die Würze einer großen Saison sind.

Während der SC Freiburg gegen Juventus Turin und Union Berlin gegen Ajax Amsterdam gespielt und eine tolle Gruppenphase erlebt haben, stolperte Bayer 04 im Herbst durch die Champions League. Das bisherige Leverkusener Highlight war der Sieg im Elfmeterschießen bei der AS Monaco, im atmosphärisch eher trostlosen Stadion Louis II an der Côte d’Azur, wo nur 8504 Zuschauer zugegen waren.

Was den Erlebniswert betrifft, gibt es also noch Nachholbedarf. Sollte Bayer Leverkusen nun allerdings im Brüsseler Stadtteil Anderlecht die nächste Runde erreichen, wäre ein besonderes Erlebnis sicher: Gegner im vierten Halbfinale eines Europacups für Leverkusen nach 1988, 1995 und 2002 wäre entweder der souveräne niederländische Tabellenführer Feyenoord Rotterdam oder der letztjährige Conference-League-Sieger AS Rom mit Trainer José Mourinho.