Leverkusen geht mit einem Rückstand ins Rückspiel im Halbfinale der Europa League. Der Gegner um José Mourinho zeigt schon in Rom, was auf Bayer zukommt. Dazu gibt es Sorgen um gleich drei Spieler.

Xabi Alonso mag Handarbeit beim Fußball sehr. Der Trainer von Bayer Leverkusen würde am liebsten permanent seine Spieler auf dem Rasen wie Magneten auf der Taktiktafel hin- und herschieben. So weit indes reicht der lange Arm des Spaniers doch nicht. Es bleibt zumeist bei einer Pantomime in der Coachingzone. Dass die, die auf dem Platz stehen, die Bewegungen ihres Trainers zumindest gut verstehen, haben sie oft genug bewiesen. Unter Alonso hat sich Leverkusen aus dem Bundesliga-Tabellenkeller nach oben und international bis ins Halbfinale der Europa League gespielt – in nur gut einem halben Jahr.

Ob es im wichtigsten nationalen Tableau noch weiter nach vorne geht, werden die letzten drei Spiele in der Bundesliga-Saison zeigen. Ob es im zweitwichtigsten internationalen Wettbewerb gar bis auf den Thron gehen kann – oder eben nicht –, entscheidet sich womöglich schon im nächsten Spiel. Nach der 0:1-Niederlage bei der AS Roma am Donnerstag im Stadio Olimpico liegt der Vorteil nach der ersten Partie bei den Italienern. Edoardo Bove erzielte den einzigen Treffer des Abends in der 62. Minute. Das Rückspiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) in Leverkusen statt.

Der Rückstand zur Halbzeit des Duells um den Einzug ins Endspiel am 31. Mai in Budapest, in dem der andere Teilnehmer nach dem 1:1 von Juventus Turin gegen den FC Sevilla im anderen Halbfinale auch noch offen ist, bedeutet nicht die einzige Sorge Bayers. Am Abend im brodelnden Arena im Zentrum der Kapitale am Tiber kamen drei weitere hinzu. Denn die Leverkusener Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong und Robert Andrich trugen mehr oder minder schwere Blessuren davon. Ob sie schon in einer Woche wieder bereit für das entscheidende Spiel gegen die Roma sind, ist derzeit ungewiss.

„Es sieht nicht gut aus“

Die besten Chancen hat nach Stand der Dinge noch der schnelle Außenbahnspieler Frimpong. „Er hat schon in der ersten Halbzeit was abbekommen, am Schluss wieder“, sagte Sportchef Simon Rolfes zu später Stunde in Rom. „Bei ihm ist es aber wahrscheinlich nicht so problematisch.“ Er soll in Italien bleiben, wo der Tross des Bundesligaklubs an diesem Freitag bleibt und sich erholt. Am Samstag geht es für die Leverkusener aus Rom direkt nach Stuttgart, wo am Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) die drittletzte Partie der Bundesliga-Saison auf dem Spielplan steht.

Die anderen beiden angeschlagenen Profis indes reisen am Freitag zurück in die Heimat, um sich dort untersuchen und behandeln zu lassen. Gar nicht gut sieht es bei Abwehrspieler Kossounou aus, der schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Er fasste sich nach einer Aktion im eigenen Strafraum an den rechten Oberschenkel und verließ nach längerer Behandlung humpelnd den Rasen. „Bei Odi ist es vielleicht ein bisschen mehr“, sagte Rolfes. Auch Alonso, wie sein Sportchef früher selbst Profi aus höchstem Niveau hat „ein bisschen Sorgen. Es sieht nicht gut aus“.

Das gilt ähnlich für Mittelfeldantreiber Andrich, der schon nach 43 Sekunden im Spiel die erste ganz große Torchance hatte. Nach Hereingabe von außen kam er im Strafraum frei zum Schuss. Der kam aber zu zentral auf den Torhüter. Auch Florian Wirtz vergab in der guten Leverkusener Anfangsphase, als er nach Doppelpass ebenfalls in gute Schussposition kam, aber knapp verzog. Andrich wurde am Abend auf einem Golfwagen aus dem Stadion gefahren. „Er hatte ein Gefühl im linken Fuß. Wir müssen die Tests abwarten“, sagte Trainer Alonso. Ein Ausfall des Stabilisators würde Bayer treffen.