Weltmeister 2014

Unvergessen sind die Bilder aus Brasilien – und sie werden es bleiben. 2014 führt Bastian Schweinsteiger die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in neue Sphären und stemmt am Ende den goldenen WM-Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro. Nach 1954, 1974 und 1990 ist Deutschland zum vierten Mal Weltmeister. Ein Ereignis, das für immer auch mit seinem Namen verbunden bleiben wird.