Niederlage im Clásico : Wütende Fans attackieren Barça-Coach Koeman

Nach der 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid haben Fußballfans des FC Barcelona ihren Frust auch an Trainer Ronald Koeman ausgelassen. Als der 58 Jahre alte Niederländer nach der Partie in seinem Auto das Camp-Nou-Stadion verließ, wurde er von einer Gruppe Barça-Fans umzingelt. Während einige von ihnen Selfies machten, beschimpften andere Koeman, schlugen auf das Auto und forderten ihn zum Aussteigen auf, wie auf Videos zu sehen ist. Koeman fuhr langsam durch die Menge und verschwand dann.

Am Sonntagabend missbilligte der Verein das Verhalten der Fans in einem Statement: „Der FC Barcelona verurteilt öffentlich die gewalttätigen und verächtlichen Handlungen, die unser Trainer beim Verlassen des Camp Nou erlebt hat. Der Club wird Sicherheits- und Disziplinarmaßnahmen ergreifen, damit sich solche unglücklichen Ereignisse nicht wiederholen.“

Real-Profi David Alaba zeigte sich nach dem Auswärtserfolg im Clásico derweil überglücklich. Der frühere Bayern-Spieler hatte am Sonntag im Camp Nou in der 32. Minute den Madrider Führungstreffer zum 1:0 erzielt. „Das ist ein schönes Gefühl. Mein erster Clásico und mein erstes Tor. Ich bin sehr glücklich und dankbar für diesen Moment, aber der Sieg als Team ist wichtiger“, sagte der Österreicher nach dem Spiel. Lucas baute Reals Führung in der Nachspielzeit aus. Sergio Agüero konnte für Barcelona nur noch verkürzen.

„Ich fühle mich vom Klub unterstützt“

Koeman haderte mit der Niederlage. „Am Anfang waren wir gut und kontrollierten das Spiel. Wir hatten eine große Chance, in Führung zu gehen, aber es kam dann anders“, sagte der Niederländer. „Wir hatten viel Ballbesitz, aber im Angriff muss es besser werden“, zitierte Mundo Deportivo Koeman, der beim FC Barcelona unter Druck steht. „Ich fühle mich vom Klub unterstützt, aber ich weiß auch, dass alles von den Ergebnissen abhängt“, umriss er kürzlich seine Situation.

Real ist mit 20 Punkten und einem weniger absolvierten Spiel Zweiter hinter Real Sociedad San Sebastián, das 2:2 (1:0) bei Meister Atlético Madrid spielte und nun 21 Zähler hat. Luis Suárez rettete dem Tabellen-Vierten Atlético (18) nach einem 0:2-Rückstand mit zwei Treffern das Unentschieden, für die Basken erzielte der frühere Leipziger Alexander Sörloth das 1:0 (7.).

In einem schnellen und weitgehend ausgeglichenen Clásico machte Barcelona zunächst viel Druck und konnte Real in die Defensive drängen. Die erste große Chance für die Gastgeber kam in der 17. Minute, aber Dest schoss den Ball weit über das Tor. Danach wurde Real offensiver, Alaba traf mit dem linken Fuß unhaltbar für den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. In der 34. Minute hatte Piqué die Chance zum Ausgleich, aber sein Kopfball ging knapp am linken Pfosten vorbei.

Nach der Halbzeit spielten die Blaugrana wieder stark nach vorn, konnten aber keine Chancen verwerten. Real blieb brandgefährlich, in der 63. wäre Karim Benzema fast ein weiterer Treffer für die Königlichen gelungen, aber ter Stegen parierte. Danach verlor das Spiel zeitweise etwas an Fahrt. Barcelona drängte auf den Ausgleich, scheiterte jedoch ein ums andere Mal an der dicht stehenden Real-Abwehr. Lucas machte dann mit dem 2:0 alles klar, die Königlichen konnten damit den 246. Clásico für sich entscheiden und schlugen Barcelona zum vierten Mal nacheinander.

Erstmals seit 2007 standen sich beim Duell der beiden Spitzenklubs nicht mehr die Stars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gegenüber. Beide Klubs befinden sich in einer Phase des Übergangs. Die Hoffnungen ruhten auf sehr jungen Nachwuchsspielern, vor allem beim FC Barcelona mit Gavi (17), Ansu Fati (18) oder Pedri (18) und Vinícius (21).