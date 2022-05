Aktualisiert am

Ausschreitungen in Tirana

Vor Conference-League-Finale : Ausschreitungen in Tirana

Zum Finale der Conference League in der Hauptstadt Albaniens werden 100.000 Fans erwartet – das Stadion fasst aber nur 21.000 Zuschauer. Und beiden Final-Klubs stehen gerade mal 4000 Tickets zu.

Um diesen Pokal geht es in Tirana: Feyenoord spielt gegen Roma in der Erstauflage der Conference League Bild: AP

In der Nacht vor dem Finale der Conference League in Tirana ist es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Fangruppen der AS Rom und von Feyenoord Rotterdam gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, sind 19 Polizisten und fünf weitere Menschen verletzt worden. Ein Polizist ist den Angaben zufolge mit einem Messer attackiert und verwundet worden.

Zu den Krawallen sei es gekommen, weil die Anhänger jeweils versucht hätten, in den Bereich der anderen Gruppe zu stürmen. 48 italienische und zwölf niederländische Fußball-Fans seien in Gewahrsam genommen worden. Der Vizechef der Polizei, Albert Dervishi, rief die Fans auf, sich „wie europäische Bürger zu verhalten und die Gesetze des Landes zu respektieren“. 80 Anhänger seien zurück nach Italien geschickt worden.

Die Hauptstadt Albaniens erwartete für die Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Conference League und bei Nitro) 100.000 Fans aus beiden Ländern – beiden Klubs stehen aber nur jeweils 4000 Tickets zu, die National Arena fasst gerade mal 21.000 Zuschauer.