Auslosung im DFB-Pokal : „Es ist tatsächlich einfach geil“

In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen oft die Kleinen gegen die Großen, manchmal die besonders Kleinen gegen die besonders Großen. Diesmal bekommt ein Oberligaverein die begehrte Bayern-Kugel.

Auch in dieser Saison geht es wieder um den goldenen DFB-Pokal. Bild: dpa

Der Bremer SV hat im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Fußball-Oberligaverein empfängt in der ersten Runde Anfang August Rekordsieger FC Bayern München. Im Vereinsheim des kleinen Klubs brandete lautstarker Jubel auf, nachdem der frühere Bundesligaprofi und aktuelle ARD-Experte Thomas Broich am Sonntagabend die Bayern-Kugel aus der Lostrommel gefischt hatte. „Es ist tatsächlich einfach geil“, sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: „Megageil.“

Er freue sich besonders auf den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt war. „Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer“, sagte Eta. Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligaverein SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligaklub SV Sandhausen. Das ergab die Auslosung des Deutschen Fußball-Bundes in Köln.

Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August statt, die genauen Ansetzungen werden laut DFB zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai 2022 angesetzt.

Auch die weiteren Oberligavereine erwischten attraktive Gegner für die erste Runde. Der FC 08 Villingen empfängt Bundesliga-Absteiger Schalke 04, der VfL Oldenburg trifft aufs Schalkes neuen Ligarivalen Fortuna Düsseldorf. Der Greifswalder FC spielt gegen Bundesligaklub FC Augsburg. Zum Traditionsduell kommt es zwischen dem Drittligaverein 1. FC Kaiserslautern und Bundesligaklub Borussia Mönchengladbach.

Erstligaverein VfB Stuttgart kennt seinen Gegner noch nicht. Die Schwaben bekamen den „Teilnehmer des Berliner Fußball-Verbandes“ zugelost. Derzeit gemeldet ist durch den BFV der BFC Dynamo. „Allerdings hat ein weiterer Verein aus dem Bereich des Berliner FV am 1. Juli 2021 Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt“, hatte der DFB mitgeteilt.