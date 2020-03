Auslosung des DFB-Pokals : Heimspiel für Bayern im Halbfinale

Im Halbfinale des DFB Pokals kommt es in München zum Duell der letzten beiden Pokalsieger. Außenseiter Saarbrücken trifft in der vorletzten Runde derweil auf Bayer Leverkusen.

Noch zwei Schritte bis zum Triumph: Bevor am 23. Mai in Berlin das DFB-Pokalfinale gespielt wird, stehen am 20. und 21. April die Halbfinals an. Bild: Picture-Alliance

Eintracht Frankfurt muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Meister und Titelverteidiger FC Bayern München antreten. Dies ergab die Auslosung der Runde der letzten Vier am Sonntagabend in Dortmund. Das zweite Duell bestreiten Außenseiter 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen. Die Halbfinals werden am 20. und 21. April ausgetragen, das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion. Während Saarbrücken der erste Viertliga-Klub im Halbfinale des Wettbewerb ist, gewannen die Eintracht (2018) und Bayern (2019) zuletzt den bedeutenden Titel.

„Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben, wir haben uns das gewünscht“, sagte Bayern-Coach Hansi Flick. Gleichzeitig warnte der Trainer: „Der Gegner ist sehr pokalerfahren, hat eine gute Qualität und spielt mit Leidenschaft. Es wird ein richtiger Pokalfight, wir wollen ins Finale.“ Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic haderte derweil ein wenig mit dem Losglück der Eintracht. „Keine Frage: Das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen. Wir sind in einer absoluten Außenseiterrolle. Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen.“

Verzichten muss die Eintracht in der Vorschlussrunde auf ihren besten Offensivspieler Filip Kostic, der beim 2:0-Sieg über Werder Bremen die Rote Karte sah und für vier Pokal-Spiele gesperrt wurde. Der Serbe wäre damit auch in einem möglichen Finale gesperrt. Neben Bremen haben die Hessen im laufenden Wettbewerb auch schon Mitfavorit RB Leipzig (3:1) ausgeschaltet.

Weil Frankfurt nach dem 0:4 in Leverkusen in der Bundesliga schon den Anschluss an die internationalen Ränge verloren hat, ist der DFB-Pokal die beste Chance auf ein internationales Ticket in der kommenden Spielzeit.

Das Halbfinale der Saarbrücker soll wie bereits das Viertelfinale in Völklingen ausgetragen werden, da das Stadion in Saarbrücken saniert wird. In der Runde der letzten Acht hatten die Saarländer am Dienstag den Bundesliga-Klub Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen mit 7:6 besiegt und aus dem Wettbewerb geworfen. „Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert“, sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der ARD: „Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend.“