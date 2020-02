Fußballprofi Gosens in Italien : „Es gab Hamsterkäufe, die Regale sind leer“

Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo trainiert mit seiner Mannschaft trotz der Beschränkungen durch das neuartige Coronavirus ganz normal. Allerdings sei bei Atalanta die komplette Öffentlichkeitsarbeit eingestellt worden, sagte Gosens dem „Kicker“ (Donnerstag). Der 25-Jährige hofft, dass seine Mannschaft nun den Rhythmus nicht verliert. „Aber es ist auch klar, dass es natürlich richtig ist, jetzt erstmal die Bevölkerung zu schützen.“

Am vergangenen Wochenende hatte es in der italienischen Serie A vier Spielabsagen gegeben. Auch Atlanta Bergamo musste pausieren. „Man merkt, dass da große Panik ist – das lässt einen natürlich nicht kalt“, sagte Gosens. „Die ganze Stadt ist irgendwie ein bisschen außer Rand und Band. Es gab Hamsterkäufe. Die Supermarktregale sind leergefegt: Pasta und Reis, Obst und Gemüse – alles komplett weg, weil die Leute Panik haben, dass die Behörden jetzt auch Bergamo abriegeln, um den Überblick zu behalten“, sagte Gosens.

Die Restaurants seien teilweise zu, alle öffentlichen Gebäude wie Schulen, Museen, Kindergärten seien geschlossen. „Die Leute laufen draußen nur noch mit diesen Masken herum“, sagte Gosens. „Bei den Spielen wissen wir nicht, ob wir überhaupt spielen oder sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, erklärte der Verteidiger: „Alles ist noch unklar.“

Der frühere IOC-Vizepräsident Richard Pound hätte derweil angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus Verständnis für eine Absage der Olympischen Spiele in Japan. „Ich bin sicher“, sagte Pound der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag), „dass das IOC keine Entscheidung treffen würde, die einer Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen in dieser Sache zuwiderliefe. Fragen der Pandemie sind viel wichtiger als die Durchführung einer bestimmten Sportveranstaltung, selbst einer so großen wie die Olympischen Spiele“, sagte der Kanadier.

Der 77-Jährige ist sich sicher, dass das IOC die Athleten und andere Menschen nicht unannehmbar hohen Gesundheitsrisiken aussetzen möchte. Derzeit gehe man aber davon aus, dass die Spiele wie geplant stattfinden, sagte das IOC-Mitglied. Das IOC verfolge die neuen Daten von Tag zu Tag – nach Pounds Schätzung gibt es noch ein dreimonatiges Zeitfenster für eine Entscheidung über eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio wegen des Coronavirus. Eine Entscheidung könne sich aber auch schon „in weniger als drei Monaten abzeichnen“, sagt er.

Die Tokio-Spiele sollen vom 24. Juli bis 9. August stattfinden. Bei den Spielen werden rund 11.000 Sportler erwartet, weitere 4400 sollen bei den Paralympics, die am 25. August eröffnet werden, an den Start gehen.

Unterdessen sind die italienischen Golfer Lorenzo Gagli und Edoardo Molinari bei den Oman Open unter Quarantäne gestellt worden. Gagli sagte der italienischen Zeitung „La Nazione“, dass ein Arzt der European Tour ihm nach dem Frühstück am Mittwoch mitgeteilt habe, er müsse zurück in sein Zimmer. Molinari, sein Zimmerpartner für die Woche in Oman, sei in ein anderes Zimmer gebracht worden.

Gagli sagte, er habe einen Test absolvieren müssen, dessen Ergebnis dann in zwei Tagen vorliegen werde. Er müsse aber eine Woche in seinem Zimmer bleiben. „Das ist eine unerklärliche Entscheidung“, sagte der Golfer. Er sei am Sonntag in Maskat angekommen und habe mit vielen anderen Golfern im Fitnessstudio trainiert, mit ihnen gegessen und sie mit ihnen im Bus gefahren. „Wenn die Gefahr einer Ansteckung besteht, müssten sie Dutzende von Golfern isolieren und das Turnier absagen“, sagte Gagli.

Ein Sprecher der European Tour teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass Gagli und Molinari sich aus „medizinischen Gründen“ von den Oman Open zurückgezogen hätten. Der Sprecher erklärte, er könne wegen der Schweigepflicht nichts weiter sagen.