Startrainer José Mourinho hat seine Zukunft bei der AS Rom auch nach dem im Elfmeterschießen verlorenen Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla offengelassen. Sein Vertrag laufe noch ein Jahr und das sei die Situation, sagte der 60-Jährige nach dem überlangen Fußballkrimi in Budapest am Mittwochabend. Ab Montag habe er Urlaub und dann werde man sehen, so der Portugiese.

Mourinho wirkt nicht abgeneigt, beim italienischen Erstligaverein zu bleiben. Er sei allerdings „müde“, sagte er nach seinem ersten verlorenen Europapokal-Endspiel als Trainer. „Ich habe fünf Finals gewonnen, aber ich war nie stolzer als heute“, erklärte er und lobte seine Spieler dafür, dass sie in der intensiven Partie „alles gegeben“ und “hart gearbeitet“ hätten.

Mourinho war allerdings nicht nur stolz, sondern auch tief enttäuscht. Die Medaille, die er nach dem Abpfiff bekommen hatte, wollte er nicht. Stattdessen warf er sie einem jungen Fan auf der Tribüne hinter der Trainerbank zu. „Ich will bleiben, aber meine Spieler verdienen mehr, ich verdiene mehr“, sagte Mourinho zu seiner Zukunft: „Ich habe es satt, Trainer und Sprecher des Vereins zu sein.“ Er wolle bleiben, „aber unter besseren Bedingungen, damit ich mein Bestes geben kann“.

„Ich würde nichts heimlich machen“

Zudem kritisierte der Coach der Roma die Leistung von Finalschiedsrichter Anthony Taylor. Der Engländer habe „spanisch gewirkt“ und zu viele Gelbe Karten verteilt, so Mourinho. Sevillas Erik Lamela indes hätte nach Meinung des Portugiesen eine zweite Gelbe Karte sehen müssen und demnach im Elfmeterschießen nicht mehr antreten dürfen. Insgesamt fühle sich die Niederlage „ungerecht“ an, sagte Mourinho.

„The Special One“ wird mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Auf die Frage nach seiner Zukunft versicherte der 60-Jährige, dass er keine Kontakte zu anderen Vereinen in Europa habe. „Meine Zukunft? Ich meine es ernst, ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass ich es den Besitzern sagen würde, wenn ich Kontakt zu einem anderen Verein hätte“, sagte Mourinho bei Sky Sport: „Ich würde nichts heimlich machen.“ Mourinho steht bei den Römern noch bis Mitte 2024 unter Vertrag.

Ausgelassen feierten die Spanier. Gemeinsam stemmten Kapitän Jesús Navas und sein Stellvertreter Ivan Rakitic nach dem abermaligen Europa-League-Triumph des FC Sevilla bei der Siegerehrung den Silberpokal in die Höhe. Der spanische Klub hat den Wettbewerb inklusive des Vorgängerformats UEFA-Cup bereits zum siebten Mal gewonnen. Der 35 Jahre alte frühere Schalker Bundesliga-Profi Rakitic war zum ersten Mal dabei, der 37 Jahre alte Navas bereits zum vierten Mal nach 2006, 2007 und 2020.

„Unglaublich“ fühle sich dieser Titelgewinn an, sagte Navas nach dem hochintensiven Finale von Budapest, das die Andalusier am späten Mittwochabend erst im Elfmeterschießen gegen Rom gewonnen hatten. Ansonsten war es für Sevilla bislang eine verkorkste Saison. In der heimischen Liga liegt der Klub vor dem letzten Spieltag nur auf Platz elf. Die Europa League sei aber nun mal die „Sevilla-Liga“, schrieb die spanische Zeitung „Marca“.

„Die Geschichte geht weiter“

„Diese Nacht wird unendlich werden. Die Geschichte geht weiter. Wir haben wieder einmal der Fußballwelt gezeigt, was Sevilla leisten kann“, sagte der überwältigte Rakitic nach dem 4:1 im Elfmeterschießen. Zum Matchwinner beim Drama vom Punkt avancierte der marokkanische Nationaltorhüter Bono. Er parierte die Elfmeter von Gianluca Mancini und Ibanez. Den entscheidenden Elfmeter für Sevilla verwandelte Gonzalo Montiel – wie schon im WM-Finale für Argentinien.

Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Die Spanier hatten die Europa League bereits 2014, 2015, 2016 und 2020 gewonnen, 2006 und 2007 gab es Triumphe im UEFA-Cup. Roma-Trainer Mourinho kassierte bei seiner sechsten Teilnahme an einem europäischen Finale hingegen die erste Niederlage. Im Halbfinale hatte Rom den Bundesligaverein Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Mourinhos Kollege José Luis Mendilibar hofft, dass er nach dem bemerkenswerten siebten Titelgewinn des FC Sevilla auch weiter Trainer des Klubs bleiben darf. Es wäre schön, wenn man sich darauf verständigen könnte, sagte der 62-Jährige. „Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht“, so Mendilibar, der bereits als dritter Coach in dieser Saison bei den Andalusiern tätig ist und dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

„Ich bin dem Klub dankbar dafür, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat.“ Sollte er gehen müssen, würde er „viele Freunde verlassen“ müssen. Mendilibar freute sich über „die größte Trophäe, die ich je gewonnen habe“. Den Hauptanteil an Sevillas siebtem Europa-League-Triumph seit 2006 hätten aber die Spieler, erklärte er. „Am Ende sind sie es, die spielen und die Spiele gewinnen müssen.“

Der Trainer dankte seinem Torhüter Bono dafür, dass er im Elfmeterschießen einen Schuss abgewehrt habe. Der 32 Jahre alte Marokkaner verwies auf Nachfrage eines Journalisten aber darauf, dass er auch am zweiten Fehlschuss der Römer noch dran gewesen sei. Er habe insgesamt großes Vertrauen in seine Mitspieler gehabt, dass sie vom Punkt treffen würde, erklärte Bono. Das habe es ihm letztlich einfacher gemacht. Am Ende den Titel gewonnen zu haben sei „unglaublich“, sagten Torwart und Trainer unisono.