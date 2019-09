Europa League : Arsenal reist ohne Mesut Özil zur Eintracht

Mesut Özils erstes Gastspiel in Deutschland seit dem von Turbulenzen begleiteten Rücktirtt aus der Nationalmannschaft fällt aus. Arsenal trittt am Donnerstag in Frankfurt ohne den Mittelfeldspieler an.

Der FC Arsenal hat die Reise zum ersten Europa-League-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ohne den deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil angetreten. Der 30-Jährige steht nicht im 19-köpfigen Aufgebot der Gunners, wie der Verein am Mittwochabend mitteilte. Özil stand am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Spielzeit in der Startelf. Das Gastspiel in Frankfurt an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/live im F.A.Z.-Liveticker und DAZN) wäre sein erstes Pflichtspiel in Deutschland seit dem spektakulären Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft im Juli 2018 gewesen.

Trainer Unai Emery begründete zum Fehlen von Özil: „Wir haben viele Spiele. Ich will immer unterschiedliche Spieler spielen lassen. Wir haben 19 Spieler im Aufgebot. Sokratis und Mesut bekommen eine Pause.“ Auf die Frage, ob Özils Auszeit etwas damit zu tun habe, dass er nach Deutschland zurückkehrt, antwortete der Spanier: „Nein.“