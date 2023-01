Arsenal führt Premier League an : Höhenflug mit leichten Turbulenzen

Wenn ein Fußballspiel 0:0 endet, kommt es im Anschluss normalerweise nicht zu nennenswerten Gefühlsausbrüchen. Keine Tore, über die man sich streiten müsste, kaum gegenseitige Schuldzuweisungen; beide Mannschaften erhalten für ihre Mühen einen Punkt und gehen ihrer Wege. Doch das 0:0 zwischen dem FC Arsenal und Newcastle United am Dienstag war anders: Es war ein packendes Premier-League-Spiel mit Ecken und Kanten, mit insgesamt neun Gelben Karten – und mit gegensätzlichen Emotionen nach dem Schlusspfiff.

Die Mannschaft aus Newcastle bejubelte zusammen mit den nach London mitgereisten Fans ihren Punktgewinn fast wie einen Sieg. Sie hatten sich dafür ordentlich reinknien müssen, denn Arsenal war spielerisch überlegen und schoss mehr als doppelt so oft aufs Tor. Zum Symbol des Widerstands wurde Newcastles Abwehr-Koloss Dan Burn, der immer zur Stelle war, wenn es brenzlig wurde.

Die defensive Ausrichtung von Trainer Eddie Howe stieß den Arsenal-Fans zwar sauer auf, doch sie machte sich wieder einmal bezahlt: Newcastle blieb im vierten Ligaspiel nacheinander ohne Gegentor und hat realistische Chancen, sich in dieser Saison durch eine Platzierung unter den vier besten Mannschaften für die Champions League zu qualifizieren. Ein unschuldiges Fußballmärchen wäre das nicht, denn genau das ist das Ziel des Klubs aus dem Norden Englands seit der umstrittenen Übernahme durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Geld spielt seitdem im Prinzip keine Rolle mehr.

Arsenal fühlt sich um seinen Lohn betrogen

Auf der anderen Seite fühlte sich Arsenal um seinen Lohn betrogen, allen voran Trainer Mikel Arteta, der mit aus seiner Sicht „skandalösen“ Fehlentscheidungen des Schiedsrichters haderte. Das Unentschieden gegen Newcastle zerriss zudem eine hübsche Serie der Londoner: Bis dahin hatten sie zehn Liga-Heimspiele nacheinander gewonnen. Wichtiger noch: Nach 17 von 38 Spieltagen steht Arsenal in der Tabelle der Premier League auf dem ersten Platz und befindet sich zur Überraschung aller – nicht zuletzt ihrer eigenen – mitten im Kampf um die Meisterschaft. In diesem Kampf ist ein Unentschieden gegen Newcastle gefühlt zu wenig, zumal auf Platz zwei niemand Geringeres lauert als der Titelverteidiger Manchester City.

Mehr zum Thema 1/

Arsenal ging schon als Tabellenführer in die Saisonunterbrechung wegen der Weltmeisterschaft in Qatar. Entsprechend nervös erwarteten die Fans der „Gunners“ die Fortsetzung des Spielbetriebs. Doch ihre Mannschaft ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen und besiegte am Boxing Day West Ham United 3:1 sowie am Silvestertag Brighton & Hove Albion 4:2. Allmählich glauben Beobachter in England daran, dass Arsenal im Titelkampf tatsächlich eine Rolle spielen könnte. Es wäre eine Sensation: Zum bislang letzten Mal gewannen sie die Liga vor 19 Jahren. Das überwiegend junge Team jedenfalls ist hungrig. „Hättest du uns am Anfang der Saison gefragt, ob wir das wollen“, sagte der 21 Jahre alte Bukayo Saka zu dem unerwarteten Höhenflug, „dann hätten wir dir die Hand abgebissen.“

Nicht viel älter als Saka ist der Kapitän der Londoner, Martin Ødegaard. Der Norweger, der 2021 als sogenanntes „ewiges Talent“ von Real Madrid zum FC Arsenal wechselte, ist im Dezember 24 Jahre alt geworden – und befindet sich aktuell in seiner vielleicht besten Form. In 16 Einsätzen schoss er sieben Tore und bereitete fünf vor; er ist der Dreh- und Angelpunkt im zentralen beziehungsweise offensiven Mittelfeld, er gibt dem Team Struktur und bestimmt bei eigenem Ballbesitz die Schlagzahl.

Wie beim Spiel gegen Brighton, als ihm ein Geniestreich gelang: In der Mitte der eigenen Spielfeldhälfte erhielt Ødegaard ein flaches Zuspiel, blickte kurz auf und zirkelte mit dem ersten Ballkontakt einen weiten, steilen, leicht nach innen angezwirbelten Flachpass millimetergenau in den Lauf von Gabriel Martinelli, der mühelos zum 4:1 traf. Eine Szene, die man sich immer wieder ansehen kann, ohne dass sie langweilig wird. In dieser Form werde sein Trikot Martin Ødegaard nicht gerecht, witzelte der „Guardian“, und schlug vor, er möge stattdessen lieber im Smoking spielen.

Doch gegen Newcastle erkannte man auch ein Problem von Arsenal: In der Tiefe steckt noch zu wenig Qualität im Kader, besonders seit sich der vor der Saison für über 50 Millionen Euro verpflichtete Mittelstürmer Gabriel Jesus bei der WM im Einsatz für Brasilien verletzt hat. „Arsenal kann die Meisterschaft gewinnen, aber sie müssen auf dem Transfermarkt aktiv werden“, sagte der Sky-Experte und frühere Profi Gary Neville. Bis Ende Januar können die Premier-League-Vereine Zugänge kaufen. Auch Arteta forderte den Klub auf, ihm Verstärkungen zu beschaffen, um sich die Konkurrenz vom Hals zu halten. Manchester City spielt an diesem Donnerstagabend beim FC Chelsea – und kann den Rückstand durch einen Sieg auf fünf Punkte verringern.