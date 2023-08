Der Kunde ist König. Bei Arminia Bielefeld sowieso. Dem Klub, der das Kunststück fertiggebracht hat, binnen zwei Jahren von der Fußball-Bundesliga bis in die dritte Liga abzusteigen. Ein freier Fall, der den ohnehin als Wanderer zwischen den Profiligen geltenden größten ostwestfälischen Klub hart getroffen hat. Umso herzlicher bemühen sich die Bielefelder Wiederaufbauhelfer kurz vor dem Saisonstart am Samstag (16.15 Uhr in der ARD und bei MagentaSport) beim Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden um die Rückeroberung von verspieltem Vertrauen.

Also riefen am vergangenen Donnerstag Trainer Michél Kniat und die beiden Geschäftsführer Christoph Wortmann und Michael Mutzel sowie drei der achtzehn neuen Spieler Dauerkarteninhaber aus der vergangenen Zweitligaspielzeit an, die ihr Jahresabo bei der Arminia nicht oder noch nicht verlängert hatten. Eine von mehreren Goodwill-Aktionen des Vereins, der sich mit seiner Profiabteilung personell so gut wie völlig neu aufgestellt hat. Einzig Mittelstürmer Fabian Klos, seit 2011 ein Armine par excellence, ist vom Zweitligakader der Saison 2022/23 aus Liebe zum Verein übrig geblieben. Arminia fängt also wieder einmal von vorne an.