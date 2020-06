Comeback in Groningen : Das zweite Fußballerleben des Arjen Robben

Das zweite Fußballerleben hat noch nicht richtig angefangen, da bekommt Arjen Robben schon wieder seine Hände an eine Schale. Diesmal handelt es sich jedoch um eine simple Rückgabe, die Mark-Jan Fledderus zum Sonntagmittag im Presseraum des FC Groningen inszenierte. Der Technische Direktor des niederländischen Klubs hatte eine wuchtige Platte aus Kristallglas wie ein Geschenk einpacken lassen, doch der breit grinsende Empfänger erfühlte sie schon beim Auspacken als Teil seines Haushalts. Gattin Bernadiene hatte sie Fledderus und Geschäftsführer Wouter Gudde für die lange Rückfahrt von München mitgegeben – drapiert mit den verbliebenen Sushi-Exponaten vom bevorzugten Asiaten in Grünwald.

Die weite Autofahrt dürfte der zweiköpfigen Delegation aus den Niederlanden schon aus einem anderen Grund kaum beschwerlich vorgekommen sein. Sie hatte schon vor einem Jahr den Kontakt zur Familie gesucht, seither gehalten und an diesem Himmelfahrtstag im Mai „die schicken Schuhe angezogen“, so Fledderus. Das ist im Niederländischen eine populäre Sprachwendung für jenen Moment, wo man wichtige Dinge verbindlich regelt. Dabei sei tatsächlich „der Durchbruch“ erzielt worden. Nichts weniger stellt die verbindliche Zusage des 36-jährigen Weltumdribblers, noch mal für eine Saison die Fußballstiefel in seinem ersten Profiklub zu schnüren, für die glücklichen Unterhändler dar.

Mit 16 Profi-Debüt

Ein Jahr nach dem bewegten Abschied vom FC Bayern München, der eigentlich das Karriereende bedeuten sollte, kehrt Robben also auf das Startfeld seiner langen Laufbahn zurück. Wo er seit 1996 mit dem Fahrrad zur Nachwuchs-Akademie fuhr und im Dezember 2000, als 16-Jähriger, zum ersten Einsatz in der Eredivisie kam. „Wir kommen nach Hause, mit allen Leuten“, verkündete der Familienmensch und sprach von der „abenteuerlichen Reise“, die ihn, den Lümmel aus dem kleinen Ort Bedum, durch Europas Top-Ligen und Metropolen geführt habe. Mindestens einen größeren Titel hat er überall geholt, beim FC Chelsea ebenso wie bei Real Madrid oder in München. Nun gehe es darum, „zu helfen“, sagte Robben, und das, habe man ihn überzeugt, könne er immer noch am besten auf dem Platz.

Das kommt sehr gut an in der stolzen Fußballnation. Sie kann die Laufbahn ihrer besten Spieler häufiger nach dem Prinzip Bumerang verfolgen: Irgendwann ausgeflogen, kommen diese als solvente, mehrsprachige Herren von Welt für ein, zwei letzte Spielzeiten an den Ausgangspunkt zurück. Wie Klaas-Jan Huntelaar, der noch mal bei Ajax Amsterdam spielte; oder Mark van Bommel, der mit 35 abermals nach Eindhoven wechselte. Der dreifache Mitspieler (PSV, Bayern und Oranje) wollte den einstigen Kameraden vor einem Jahr selbst zur PSV lotsen und mochte dessen Entscheidung als einer der Ersten verstehen: „Allein mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung ist er ein Gewinn.“

Etwaige Bedenkenträger schmetterte der 96-malige Nationalspieler bei seiner Präsentation am Sonntag auch unverdrossen ab: Ob er im grün-weißen Trikot mit der geliebten Nummer 10 auf ein, zwei oder gar 30 Pflichtspiele komme, müsse sich erweisen: „Wie es wird, kann keiner sagen.“ Der verletzungsanfällige Linksfuß hat noch auf keiner seiner Stationen alle Spiele mitgemacht. Ihn erwartet diesbezüglich nun alles, nur kein Druck, er muss niemandem mehr etwas beweisen und hat sich aus „Vereinsliebe“ eingebracht, wie er betonte: „Du machst es, um zu helfen.“

In Groningen herrscht gleichwohl bereits Aufbruchsstimmung. Dem Technischen Direktor Fledderus merkte man die Freude über den Heimgang „eines der besten Fußballer der Niederlande“ bei dessen Vorstellung unschwer an, und für Trainer Danny Buijs hat sich damit sogar „der ultimative Traum“ erfüllt. Der Verein, den seine Anhänger „Stolz des Nordens“ nennen, hat an einem halben Tag gleich 1600 Dauerkarten für die zum 12. September startende Saison abgesetzt. Jeder hofft, dass die Mannschaft, die bei Abbruch der Saison im März Neunter war, sich unter Mitwirkung des „Zirkus Robben“ („Voetbal International“) wieder als attraktiver „Sub-Topper“ etablieren kann. Immerhin haben in dem erklärten Ausbildungsverein auch andere künftige Stars wie Ronald Koeman, Luis Suárez, Dusan Tadic und der Frankfurter Filip Kostic ihr internationales Potential demonstriert.

Und hat der 35-jährige Michael Jordan nach seiner Rückkehr nicht auch noch entscheidend zum sechsten NBA-Titel der Chicago Bulls beigetragen, etwa mit 46 Punkten im letzten Spiel? Die Doku davon, „The Last Dance“, sollen die Unterhändler aus Groningen ebenfalls nach Grünwald mitgebracht haben. Sie könnte Robben im Zweifel mehr als eine Platte Sushi zu der emotionalen Entscheidung bewogen haben.