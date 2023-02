Wenn Maximiliano Bagnasco seine Kunstwerke in die Mitte der Gesellschaft zaubert, dann bleiben die Leute in Buenos Aires stehen und zücken ihre Handys. „Das erste Wandbild von Messi habe ich gemalt, wie er den Pokal in die Höhe stemmt. Dann begannen Medien aus der ganzen Welt darüber zu berichten“, sagt der argentinische Street-Art-Künstler im Gespräch mit der F.A.Z. Bagnascos Werke geben das argentinische Lebensgefühl wieder. Seit dem Triumph von Lionel Messi und Co. bei der Fußball-WM ist er im Dauereinsatz.

Inzwischen hat im Land des Weltmeisters auch der Ligabetrieb begonnen – ohne die großen Stars. Die Weltmeister spielen schließlich in Europa. Dennoch herrscht im Land des Weltmeisters weiterhin große Begeisterung, in den Stadien ist das zu spüren. Nicht nur in Buenos Aires grüßen überall Bilder von Messi mit dem WM-Pokal aus den Fenstern der Apartments, den Cafés und den Kiosken. Messis goldener Moment ist dabei, die Nachfolge anzutreten von Diego Maradonas Magie aus den 1980er Jahren.

Den Vogel hat vor wenigen Tagen der Chef des Argentinischen Fußball-Verbandes, Claudio Fabian Tapia, genannt „Chiqui“, abgeschossen. Er verbreitete via Twitter einen Clip, in dem er Messi kurzerhand zum Messias erklärt. Genau einen Monat nach dem WM-Finalsieg über Frankreich veröffentlichte Tapia das 96 Sekunden lange Video, das sich inzwischen mehr als zwei Millionen Menschen angesehen haben. „Wir entscheiden uns zu glauben“, schrieb Tapia darunter. Messi ist inzwischen ein Messias, vielleicht will die argentinische Zentralbank deshalb im vom Dauer-Inflation geplagten Land das Konterfei des Weltmeisterkapitäns auf neue Geldscheine drucken lassen, die entweder 5000 oder 10.000 Pesos wert sind.

Zu entsprechenden Gerüchten in den sozialen Netzwerken sagte die aktuelle Zentralbankchefin Silvina Batakis, grundsätzlich sei es auch denkbar, dass Messi oder die Nationalmannschaft auf möglichen neuen Banknoten verewigt werden könnte. Die seien mit dem Herzen der Argentinier verbunden.

Der argentinische Liga-Alltag ist derzeit eher durchwachsen, weil die Routine zurückkehrt. Das bedeutet ein Spielemarathon in einer aufgeblähten Liga mit Live-Übertragungen nahezu jeden Tag. Glanz in die Liga bringt Martin Demichelis, der seit Saisonbeginn an der Seitenlinie von River Plate steht und mit zwei Siegen in drei Spielen einen ordentlichen Auftakt erlebt. Ihn verfolgen die argentinischen Medien genau, ist er doch ein Europa-Rückkehrer. Demichelis war zuletzt im Unterbau des FC Bayern tätig. Der Job bei River Plate ist für ihn nicht nur eine Rückkehr zu alten Wurzeln, sondern auch die erste Bewährungsprobe auf der großen Fußball-Bühne. Im argentinischen Fußball sind die Sitten rau, wer sich hier durchsetzt, der wird seinen Trainerweg gehen.

Derweil blickt auch der argentinische Fußballverband nach vorne. Das nächste große Ziel ist die WM 2030 im eigenen Land, an der Seite Chiles, Uruguays und Paraguays. Argentiniens Profi-Fußball braucht in seiner Infrastruktur – nicht in seiner Nachwuchsarbeit und sportlichen Kreativität – eine Generalüberholung. Viele Stadien sind marode, oft mühselig renoviert. Genau das macht bisweilen den Charme des argentinischen Fußballs aus: Dessen Ursprünglichkeit ist weltweit einmalig. Neue, durchformatierte Stadien nach FIFA-Standard könnten diese Fußballkultur zerstören.

„Wenn wir zu Maradona Gott oder zu Messi Messias sagen, dann meinen wir nicht etwas Religiöses“, sagt derweil Street-Art-Künstler Bagnasco. „Wir sprechen dann von etwas Unerreichbarem. Natürlich vergöttern wir Menschen, in diesem Fall tun wir es mit Messi, Maradona, unseren besten Spielern.“ Aber das alles sei eben auch eine Lebenseinstellung, weil es zur argentinischen Kultur gehört, ins Stadion zu gehen, die Spiele zu besuchen, die Mannschaft zu unterstützen.

„Diese Einstellung geben sie mit ihrer Familie von Generation zu Generation über die Stadtviertel hinweg weiter. Jedes Viertel hat ein Team, und viele haben es sich ins Gesicht tätowiert, viele wollen es auf Wandbildern sehen und viele wollen es im Blut haben.“ Drei Jahre lang hat Argentinien nun Zeit, das Beste aus dieser Begeisterung zu machen.