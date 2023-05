Die „Sportschau“ verliert, das „Aktuelle Sportstudio“ gewinnt: Schon vor dem Abpfiff des letzten Spieltages der Fußball-Bundesliga gibt es bei der TV-Bilanz eindeutige Zahlen. Dabei hat die ARD in der aktuellen Spielzeit abermals einen Rückgang der Zuschauerzahlen feststellen müssen. Im Schnitt schauten 3,662 Millionen Menschen die bisherigen 33 Ausgaben der am Samstag endenden Spielzeit. In der Vorsaison waren es vor dem letzten Spieltag im Schnitt noch 3,944 Millionen.

„Fußball im Fernsehen zu schauen, ist keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur: „Das sehen wir auch bei den Länderspielen.“ Während die Reichweite der „Sportschau“ sank, stieg der Marktanteil im Vergleich zur vergangenen Saison leicht an. „Es gibt insgesamt weniger Zuschauer, die Menschen schauen generell weniger Fernsehen“, erklärte Balkausky.

Innerhalb von nur zwei Jahren hat der TV-Klassiker mit den Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga mehr als eine Million Zuschauer verloren. In der Spielzeit 2020/21 lag der Schnitt während der Corona-Pandemie noch bei 4,789 Millionen Menschen. Aber: Trotz des Rückgangs der Zuschauerzahlen liegt die „Sportschau“ samstags fast immer in den Top Five der am meisten gesehenen TV-Sendungen. Sie bleibe als „Anker ein wichtiger Bestandteil des ARD-Programms“, sagte Balkausky.

ARD: „Fehlende Spannung“ in der Hinrunde

Die „Sportschau“ litt in der Hinrunde der laufenden Saison auch unter „fehlender Spannung“, sagte der ARD-Sportkoordinator. Mit der Aufholjagd des BVB wuchsen auch die Zuschauerzahlen. „Es wurden zuletzt mehr“, sagte Balkausky. Er wies zudem darauf hin, dass sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund zu selten in „Sportschau“ gezeigt werden können.

Beide Klubs spielen am Samstag häufig erst um 18.30 Uhr im Topspiel des Tages. Lediglich an 15 von 34 Spieltagen liefen Zusammenfassungen von Bayern-Spielen in der „Sportschau“ am Samstag. Für das ZDF ist das kein Problem, das Zweite darf als erster Sender im Free-TV bewegte Bilder vom Topspiel zeigen.

„Das aktuelle Sportstudio“ erreichte an den Bundesliga-Spieltagen in der Saison 2022/2023 bis zum 33. Spieltag im Schnitt 1,81 Millionen Menschen und verzeichnete damit sogar eine leichte Steigerung. In der Spielzeit 2021/2022 waren es 1,78 Millionen. Auch der Marktanteil stieg beim ZDF.

Sky darf mit seiner Hauptsendung noch auf eine leichte Steigerung hoffen. Vor dem abschließenden Spieltag liegt der Durchschnittswert der Konferenzschaltung des Pay-TV-Senders am Samstagnachmittag bei rund 1,7 Millionen Zuschauern – das ist ziemlich genau der Durchschnittswert der gesamten Saison 2021/22. Der Pay-TV-Sender weitet derweil sein Angebot zum letzten Spieltag der Bundesliga aus und zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

Neben der Konferenz mit allen neun Spielen gibt es nach Angaben des Bezahl-Anbieters zusätzlich eine Sendung mit den Partien von Bayern München in Köln und Borussia Dortmund gegen Mainz. Die Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Auch das Personal steht fest. Frank Buschmann kommentiert in der Konferenz das Bayern-Spiel, Kai Dittmann die Dortmund-Partie. Bei den Live-Übertragungen der beiden Einzelspiele sitzen Wolff-Christoph Fuss in Dortmund und Martin Groß in Köln am Mikrofon.

Das bislang erfolgreichste Einzelspiel bei Sky in dieser Saison war Bayern gegen Dortmund mit 2,61 Millionen Zuschauern. Die am meisten gesehene Live-Übertragung der Liga war das Eröffnungsspiel der Saison mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern München: 5,7 Millionen sahen die Partie beim Free-TV-Sender Sat.1.