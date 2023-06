An diesem Freitag (20.45 Uhr bei DAZN) gegen Gibraltar wird Antoine Griezmann seinen historischen Rekord vermutlich weiter ausbauen. Zum 77. Mal in Serie soll der Stürmer von Atlético Madrid von Beginn an ein Länderspiel für Frankreich absolvieren. Eine sensationelle Statistik, die noch einmal unterstreicht, wie wichtig „Grizou“ in den Reihen des Weltmeisterschaftszweiten ist und welchen Status er genießt.

Die Serie zeigt auch, dass ihn sein Körper nie im Stich gelassen hat. Selten war Griezmann, der seit neun Jahren das Nationaltrikot trägt, verletzt. Bei der Weltmeisterschaft in Qatar spielte er stark, sogar auf der für ihn ungewohnten Position als eine Art Achter. Vorher wurde er normalerweise als hängende Spitze oder auf dem rechten Flügel aufgeboten.

Er konnte sich perfekt in das neue System von Nationaltrainer Didier Deschamps einfügen. Vor allem aber brachte er sein taktisches Wissen ein, zeigte während des ganzen WM-Turniers seine Ausstrahlung. Sein Spiel ist offensiv und defensiv gleichermaßen wertvoll und erklärt die guten Ergebnisse der Franzosen in den vergangenen Monaten. Doch warum steht Antoine Griezmann in der französischen Öffentlichkeit weniger im Mittelpunkt als Kylian Mbappé, Olivier Giroud oder gar Theo Hernandez, sogar dann, wenn er nun in seinem 118. Länderspiel eine Rekordserie fortschreibt?

„Er spielt mit einem Lächeln“

„Griezmann hat sich seit einigen Jahren zurückgezogen. Von ihm liest man nur noch selten Interviews“, erklärt Marcel Desailly, der 1998 mit der Équipe tricolore Weltmeister im eigenen Land wurde: „Lange Zeit stand er im Mittelpunkt, aber er hat sich dann immer rarer gemacht. Er wollte auf dem Platz Taten folgen lassen. Das ist ihm in den vergangenen Monaten mehr als gelungen.“

Nach dem Rücktritt von Kapitän Hugo Lloris und danach von seinem Stellvertreter Raphael Varane hat sich Deschamps für Kylian Mbappé als neuen Spielführer entschieden – und gegen Griezmann, der viel länger das Nationaltrikot trägt. Die Enttäuschung sitzt bis heute tief beim 32-Jährigen. „Ich kann völlig nachvollziehen, dass Antoine enttäuscht ist“, sagte Mbappé bei seinem ersten Pressegespräch mit der Kapitänsbinde: „Ich habe mit ihm gesprochen. Er war enttäuscht.“

Der Stürmerstar von Paris Saint-Germain behauptet, dass er an Griezmanns Stelle ähnlich reagiert hätte: „Er ist vielleicht der wichtigste Spieler in der Ära von Didier Deschamps. Er wird von der ganzen Gruppe geschätzt und geliebt, es wäre eine Schande nicht von seiner Erfahrung zu profitieren.“ Damals wurde gar gemunkelt, dass Griezmann die Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere in Frage stellt. Doch Deschamps konnte ihn schnell von der Fortsetzung überzeugen.

Mehr zum Thema 1/

In seiner Heimat ist Antoine Griezmann nach wie vor populär. Obwohl er noch nie bei einem französischen Verein unter Vertrag stand, nachdem er mit 13 Jahren seine Heimatstadt Mâcon in Richtung Jugend-Akademie von Real Sociedad San Sebastian verließ und seitdem seine gesamte Karriere in Spanien verbringt, gehört er seit seinem Debüt mit der französischen Nationalelf zu den Beliebtesten.

„Mit Grizou können sich viele Jugendlichen identifizieren“, sagt Manuel Amoros, der zwischen 1982 und 1992 82 mal für Frankreich auflief. „Er spielt mit einem Lächeln, er gibt immer alles, und sein Laufpensum ist imponierend. Er gehört bereits zu den besten Nationalspielern, die Frankreich je hatte.“