Anna Schürrle zu Karriereende : „Eine neue Welt wartet auf dich“

Nach dem Karriereende des früheren Fußball-Weltmeisters André Schürrle hat seine Frau Anna ihm eine emotionale Liebeserklärung gemacht. „Ich liebe dich unendlich und kann es nicht erwarten, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Eine neue Welt wartet auf dich“, schrieb sie auf Instagram unter einem Foto, an dem sie sich an Schürrles Schulter lehnt. „Sei stolz auf dich. Auf deine Leistungen und auf diese mutige Entscheidung, die du getroffen hast“, hieß es weiter.

Schürrle hatte am Freitag sein Karriereende mit nur 29 Jahren verkündet. In einem „Spiegel“-Interview begründete er seine Entscheidung und sprach offen über Einsamkeit, über Druck und über ein tiefes mentales Loch nach dem WM-Rausch. „Die Entscheidung ist lange in mir gereift“, sagte Schürrle. „Ich brauche keinen Beifall mehr.“ Er sei oft einsam gewesen, berichtete Schürrle, gerade als „die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger.“ Die Branche habe es nicht erlaubt, Gefühle zu zeigen. „Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben“, sagte er: „Sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr.“

Schürrles Vertrag bei Borussia Dortmund war nach Ende des Leihgeschäfts mit Spartak Moskau zuletzt aufgelöst worden. Zuvor hatte Schürrle beim FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, dem FC Chelsea, dem VfL Wolfsburg und dem FC Fulham gespielt.

Im WM-Finale 2014 hatte der gebürtige Ludwigshafener die Vorlage zu Mario Götzes Siegtreffer gegen Argentinien (1:0) gegeben. Von seinen damaligen Teamkollegen zählen heute nur noch wenige zu den Stützen der Nationalmannschaft, fünf damalige Weltmeister haben wie nun Schürrle ihre aktive Fußballkarriere mittlerweile beendet.

Was machen die Weltmeister von 2014 heute?

Tor:

Manuel Neuer (34): FC Bayern München. Kapitän der Nationalmannschaft.

Roman Weidenfeller (39): Karriere beendet 2018. Zuletzt: Borussia Dortmund. Letztes Länderspiel: 13. Juni 2015. Aktuell: TV-Experte (RTL).

Ron-Robert Zieler (31): Zweitligist Hannover 96. Zuvor Leicester City, VfB Stuttgart. Letztes Länderspiel: 10. Juni 2015

Abwehr:

Philipp Lahm (36): Karriere beendet 2017. Zuletzt: Bayern München. Letztes Länderspiel: 13. Juli 2014 (WM-Finale). Aktuell: Unternehmer, Organisationschef für die EM 2024.

Per Mertesacker (35): Karriere beendet 2018. Zuletzt: FC Arsenal. Letztes Länderspiel: 13. Juli 2014 (WM-Finale). Aktuell: Leiter der Fußball-Akademie des FC Arsenal in London, Experte beim Streamingdienst DAZN.

Matthias Ginter (26): Borussia Mönchengladbach. Zuvor: SC Freiburg und Borussia Dortmund. Weiterhin Nationalspieler.

Erik Durm (28): Eintracht Frankfurt. Zuvor: Borussia Dortmund und Huddersfield Town. Letztes Länderspiel: 18. November 2014.

Kevin Großkreutz (31): Drittligist KFC Uerdingen. Zuvor: bei Borussia Dortmund, Galatasaray Istanbul, VfB Stuttgart, Darmstadt 98. Letztes Länderspiel: 3. September 2014.

Benedikt Höwedes (32): Vereinslos. Zuvor: Schalke 04 und Lokomotive Moskau. Letztes Länderspiel: 26. März 2017.

Mats Hummels (31): Borussia Dortmund. Zuvor: Borussia Dortmund und FC Bayern München. Letztes Länderspiel: 19. November 2018.

Mehr zum Thema 1/

Jérôme Boateng (31): FC Bayern München. Letztes Länderspiel: 13. Oktober 2018.

Shkodran Mustafi (28): FC Arsenal. Zuvor: Sampdoria Genua und FC Valencia. Letztes Länderspiel: 8. Oktober 2017.

Mittelfeld und Angriff:

Julian Draxler (26): Paris Saint-Germain. Zuvor: Schalke 04 und VfL Wolfsburg. Letztes Länderspiel: 11. Juni 2019.

Sami Khedira (33): Juventus Turin. Zuvor: Real Madrid. Letztes Länderspiel: 27. Juni 2018.

Christoph Kramer (29): Borussia Mönchengladbach. Zuvor: Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Letztes Länderspiel: 29. März 2016.

Bastian Schweinsteiger (35): Karriere beendet 2019. Letzter Verein: Chicago Fire. Zuvor: Bayern München und Manchester United. Letztes Länderspiel: 31. August 2016. Aktuell: TV-Experte der ARD.

Toni Kroos (30): Real Madrid. Zuvor: Bayern München. Weiterhin Nationalspieler.

Mario Götze (28): Vereinslos. Zuvor: Bayern München und Borussia Dortmund. Letztes Länderspiel: 14. November 2017.

Mesut Özil (31): FC Arsenal. Letztes Länderspiel: 27. Juni 2018.

Miroslav Klose (42): Karriere beendet 2016. Zuletzt: Lazio Rom. Letztes Länderspiel: 17. Juli 2014 (WM-Finale). Aktuell: Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München.