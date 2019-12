FC Barcelona gegen Real Madrid : Der Clásico, ein „Tsunami“ und das Gift

Die halbe Welt will dieses Spiel sehen. In 180 Länder wird „El Clásico“ übertragen, 650 Millionen Menschen schauten zuletzt der Begegnung des FC Barcelona gegen Real Madrid zu, in Guatemala, in China, auch in Berlin. Gebannt warten die Fans jetzt wieder auf die genialen Einfälle von Argentiniens Superstar Lionel Messi. Dabei traf er in der vergangenen Saison bei keinem der drei Siege Barças und einem Unentschieden im Clásico in Liga und Pokal. Aber niemand hat vergessen, wie er im April 2017 wenige Sekunden vor Abpfiff in Madrid noch den Siegtreffer zum 3:2 für seinen FC Barcelona schoss und lange sein Trikot in die Höhe hielt.

Diesmal, vor dem Duell an diesem Mittwoch (20.00 Uhr bei DAZN), sind die Vorzeichen andere. Madrids Trainer Zinédine Zidane hat wieder einmal alle Kritiker Lügen gestraft, die ihn schon auf der Abschussliste sahen. Er hat ein Team geformt, dass dem FC Barcelona nach seiner langen Dominanz in der spanischen Liga wieder Paroli bietet. Beide Klubs führen die Tabelle mit 35 Punkten an, nur zwei Tore trennen sie gegenwärtig. Doch trotz der vielen Stars spricht in Spanien diesmal kaum jemand von Messi oder dem zweiten Frühling, den Mittelstürmer Karim Benzema in Madrid erlebt. Mit je zwölf Treffern führen sie die Torjägerliste der spanischen Liga an. Doch vor diesem Clásico geht es vielmehr um Politik und Gerichtsurteile, um Straßenschlachten und um die Frage, ob die Begegnung überhaupt stattfinden kann.

Eigentlich hätten die beiden Klubs schon am 26. Oktober gegeneinander antreten müssen. Doch in den Tagen davor hatten Demonstranten Barcelona teilweise lahmgelegt. Sie protestierten gegen Urteile des spanischen Obersten Gerichtshofs gegen Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung von bis zu 13 Jahren Gefängnis. Die Verurteilten hatten sich des Aufruhrs schuldig gemacht, als sie 2017 trotz eines Verbots des Verfassungsgerichts an einem Referendum über die katalanische Unabhängigkeit festhielten, so das Gericht.

In der Folge kam es erstmals in der Geschichte der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auch zu einem Ausbruch der Gewalt. Nächtelang brannten Container auf den Plätzen Barcelonas, Pendler übernachteten in ihren Fahrzeugen, weil jugendliche Demonstranten ihren Heimweg blockierten. Überrascht von diesem Gewaltpotential, hatte die spanische Liga das Fußballspiel von Oktober auf Dezember verschoben.

Längst ist in Barcelona wieder der Alltag eingekehrt, doch die Sicherheitskräfte befürchten, es könnte nur die Ruhe vor einem neuen Sturm sein. Denn der sogenannte „Demokratische Tsunami“, den die Justiz für die Gewaltexzesse vom November verantwortlich macht, lädt in einem „Nationalen Aufruf“ für den Spieltag um 16 Uhr zu Kundgebungen rund um das Camp-Nou-Stadion ein. Zwar betonen die Organisatoren, deren Drahtzieher nicht offen auftreten, nur zu friedlichen Protesten aufzurufen. Doch zu frisch sind den Polizeibeamten die Ereignisse vom Oktober in Erinnerung.

So sind an diesem Mittwoch rund 4000 Polizisten und Beschäftigte privater Sicherheitsdienste in und um das Stadion im Einsatz. Sie sollen vor allem sicherstellen, dass die Teams überhaupt ins Stadion kommen. Insbesondere der Bus von Real Madrid könnte von den Kundgebungen auf den Zufahrtsstraßen aufgehalten werden, so die Befürchtung. Um das zu verhindern, sollen jetzt die Mannschaftsbusse beider Teams und auch das Schiedsrichterteam vom selben Hotel in Barcelona zur ohnehin nur 600 Meter langen Fahrt ins Stadion aufbrechen. Der Verein warnt vor harten Konsequenzen, sollte das Spiel gestört werden.

Die politische Überladung des Clásico ist nicht neu. Real Madrid gilt besonders in Barcelona als der Verein des Franco-Regimes (1939–1975). Allerdings zeigte sich der Diktator auch gegenüber Barça großzügig. Als der Klub sich in den sechziger Jahren beim Bau des Camp-Nou-Stadions überschuldet hatte, kam das Regime zur Hilfe. Davon will der Verein heute nichts mehr wissen, er ist in seinem Selbstverständnis das Aushängeschild Kataloniens. Der Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán bezeichnete ihn einmal sogar als „die Armee Kataloniens“.

Die Verschärfung des Konflikts in Katalonien vergiftet die Stimmung beim berühmtesten Ligaspiel der Welt weiter. Die Unabhängigkeitsbewegung verlangt von den Spielern inzwischen sich zu positionieren. Dabei ist weniger als die Hälfte der Katalanen für eine Loslösung der Region von Spanien, während der FC Barcelona mehr und mehr zum Instrument der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu werden scheint. Schon jetzt werden die Transparente für ein Sezessionsrecht auf den Tribünen immer größer. Der Klub hatte schon 2017 das Referendum gegen ein gerichtliches Verbot unterstützt. Er verurteilte auch die Haftstrafen für die Politiker, die dieses Referendum initiiert hatten.

Zu Beginn des Prozesses sprach Vereinsvorsitzender Josep Maria Bartomeu von einem „ungerechten Verfahren“ und erklärte, Barça stehe für Freiheit und Demokratie – dabei waren die Urteile doch gerade deswegen so hart ausgefallen, weil die Verurteilten den offenen Bruch mit der demokratischen spanischen Verfassung gesucht hatten. Nun soll die Klubführung mit Vertretern der Unabhängigkeitsbewegung über ein neues Transparent verhandelt haben. Es sei zu keiner Einigung gekommen, heißt es. Näheres wurde nicht bekannt.

So scheint die Entwicklung zwangsläufig, dass gerade die Partie gegen den ewigen Rivalen aus der spanischen Hauptstadt mit ihrer enormen Medienpräsenz immer mehr zur Projektionsfläche für den Unabhängigkeitskampf wird. Ob daran die Paraden Ter Stegens, die Dribblings Messis oder auch Tore von Kroos oder Benzema etwas ändern können, ist ungewiss. Eduard Sallent, Einsatzleiter und Chef der katalanischen Polizei, warnte Anfang der Woche: „Das komplizierteste Szenario wäre ein Platzsturm. Eine Extremsituation, die wir nicht für wahrscheinlich, aber für möglich halten.“