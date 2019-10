Amateurschiedsrichter erzählt : „Fußball ist mit Abstand der unfairste Sport, den ich kenne“

Aktualisiert am

Johannes Lehmann ist Schiedsrichter in der Kreisliga. Nach den jüngsten Gewaltausbrüchen im Amateurfußball erzählt der 24-Jährige: Auch er wurde schon geschlagen und bespuckt. Er flüchtete damals in die Kabine und rief die Polizei.

Johannes Lehmann ist 24 Jahre alt und seit 2014 Schiedsrichter. Für den ASC Neuenheim pfeift er im Schnitt einmal die Woche Spiele bis zur Kreisliga, als Assistent auch in der Verbandsliga.

Aktuell sorgt ein Vorfall für Aufsehen, bei dem in Hessen ein Schiedsrichter bewusstlos geschlagen worden ist. Haben Sie ähnliche Situationen erlebt?

Ich komme aus Berlin, da habe ich drei Jahre gepfiffen und es ist so gut wie nichts passiert. Einmal wurde ich angespuckt, aber ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Seit ein paar Jahren pfeife ich in Heidelberg, da gab es schon zwei brenzlige Situationen.

Was genau ist passiert?

Einmal habe ich mich von allen Seiten bedroht gefühlt, von den Fans, von den Spielern. Ich wurde als Nazi beschimpft. Ich hätte das Spiel in dem Moment vielleicht einfach abbrechen sollen, aber ich war allein und ich wusste nicht recht, wie ich am besten reagiere. Das andere Mal hat mich ein Spieler nach dem Spiel geschlagen und geschubst. Nicht auf den Kopf zwar, aber ich bin dann schnell in die Kabine gelaufen und hab die Polizei gerufen.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe Anzeige gegen zwei Spieler erstattet. Mit dem einen kam es zu einer Mediation, woraufhin ich die Anzeige fallengelassen habe. Er war ein A-Jugend-Spieler. Ein sehr schwieriges Umfeld, Fußball ist da sehr wichtig, auch sozial. Dennoch muss man den Spielern auch zeigen, dass so ein Verhalten auch andere Konsequenzen haben kann, als nur für ein halbes Jahr vom Verband gesperrt zu werden.

Gibt es Spiele, bei denen man schon vorher ein ungutes Gefühl hat?

Endspiele sind natürlich immer besonders, weil es um sehr viel geht. Man hört dann auch schon von Kollegen, wie bestimmte Mannschaften sind. Wenn eine Mannschaft einen ausländischen Hintergrund hat, gibt es generell mehr Spannungen. Nicht unbedingt von Seiten der ausländischen Mannschaft, das geht mal von der einen, mal von der anderen Seite aus, aber die Spannung ist im Allgemeinen höher. Ich habe aber niemals Angst. Wenn ich vorher Angst hätte, würde ich das nicht machen.

Es macht Ihnen trotzdem Spaß?

Natürlich macht es Spaß! Es sind ja auch Ausnahmesituationen. 99% der Spiele verlaufen ohne Probleme. Aber die Spieler werden auf dem Platz einfach zu anderen Menschen. Vor dem Spiel scherzt man 'rum, dann geht man auf den Platz und alles ist anders.

Wie erklären Sie sich das?

Wenn ich das wüsste! Es ist einfach sehr emotional. Das ist ja auch schön. Aber Fußball ist mit Abstand der unfairste Sport, den ich kenne. Man schaut Rugby oder Handball – das ist ja traumhaft, wie es da zugeht!

Warum ist das so?

Ich glaube, schon kleine Spieler orientieren sich an ihren großen Vorbildern. Cristiano Ronaldo, wie er den Schiri anschreit – das ist ein Bild, das man kennt. Bei anderen Sportarten ist das nicht so.

Haben Sie das Gefühl, die Situation hat sich verschlimmert?

Ich weiß nicht. Meine Freunde aus Berlin erzählen, dass es dort schon so ist. Hier kann ich das nicht unbedingt sagen. Irgendwie gehört es zu unserem heutigen Fußball dazu. Da können die Schiedsrichter noch so viel streiken, ich habe sehr wenig Hoffnung, dass sich da etwas ändert.