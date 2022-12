Alexandra Popp über EM 2022 : „Es war ein tolles Gefühl“

Aktualisiert am

Große Sportler und ihre Momente des Jahres: Die Fußball-EM in England war immer ihr großes Ziel, im Finale aber fehlt Alexandra Popp aufgrund einer Verletzung. Und trotzdem denkt sie gern zurück.

Mein Highlight des Jahres war, dass ich bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer in England dabei war. Und zwar komplett. Es war ein tolles Gefühl, als Mitglied des deutschen Nationalteams alles miterleben zu dürfen und können – auf dem Platz und leider dann am Ende, am 31. Juli im Finale von Wembley, gegen England auch daneben, weil ich mich verletzt hatte.

Ich habe wirklich alles mitgenommen. Und es gibt auch jetzt noch immer wieder Zeitpunkte, an denen mir einzelne Momente in den Sinn kommen, und das macht mich glücklich. Es war ein Riesen-Ziel von mir, bei der EM mitzuspielen, denn das hatte ich zuvor in meiner Karriere noch nicht erreicht.

Meine Teilnahme habe ich mir erarbeitet. Und darauf bin ich stolz. Die ganze Europameisterschaft war mit vielen unglaublichen Emotionen und wunderschönen Gefühlen verbunden, die ich niemals vergessen werde.

Aufgezeichnet von Marc Heinrich